Tại hội nghị, đại diện hai đơn vị đã thông tin đến ngư dân về mục đích, phạm vi hoạt động và những yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai khảo sát trên biển, tập trung làm rõ khu vực khảo sát, những nguy cơ có thể phát sinh và các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động khai thác hải sản.

Đồn Biên phòng Hòa Minh cũng phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản, các quy định về phòng, chống IUU; hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hòa Minh phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Đối với khu vực đang triển khai khảo sát, ngư dân được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, giữ khoảng cách an toàn, không tự ý xâm nhập, neo đậu hoặc tổ chức đánh bắt hải sản trong phạm vi khảo sát khi chưa được phép.

Khi phát hiện tình huống bất thường hoặc gặp khó khăn cần hỗ trợ, chủ phương tiện và thuyền trưởng cần chủ động thông báo cho lực lượng chức năng để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất những sự cố có thể xảy ra.

Thông qua hội nghị tuyên truyền, Đồn Biên phòng Hòa Minh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của ngư dân trong bảo đảm an toàn hàng hải, chấp hành các quy định về khai thác hải sản. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng, doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên biển.