Sự kiện ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hàng không, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) với Công an TP Đồng Nai và Bộ CHQS TP Đồng Nai có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục cụ thể hóa trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị; tạo cơ sở để huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, ứng phó khẩn nguy hàng không tại sân bay Long Thành.

Ký kết bảo đảm an ninh, an toàn cho sân bay Long Thành.

Theo quy chế, các bên phối hợp kiểm tra hàng rào an ninh, rà soát đường mòn, lối mở, kiểm soát nguy cơ uy hiếp an toàn bay, nhất là hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV). Thiết lập đầu mối tiếp nhận thông tin 24/24 giờ về UAV hoạt động gần sân bay; kiểm soát việc sử dụng đèn laser, nguồn phát sinh khói, bụi và các điểm thu hút chim, động vật hoang dã trong khu vực lân cận.

Một công đoạn thử nghiệm vận hành tại sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích 5.000ha, tại phường Long Thành (TP Đồng Nai), dự án chia thành ba giai đoạn.

Một phần mặt trước nhà ga hành khách.

Nhà ga hành khách đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: VƯƠNG NGUYỄN

Trong đó, giai đoạn 1 với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Sau gần 6 năm kể từ ngày khởi công, dự kiến sân bay Long Thành sẽ đưa vào khai thác thương mại giai đoạn 1 từ 0 giờ ngày 24-12-2026. Sân bay sở hữu đường băng dài 4.000m, đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay chở khách và hàng hóa lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380, Boeing 747-8…

Để phục vụ công tác thử nghiệm vận hành toàn diện sân bay Long Thành, ACV đã phối hợp xây dựng 55 kịch bản thử nghiệm, bao gồm 62 kịch bản đơn lẻ bao phủ 4 lĩnh vực cốt lõi: Phục vụ hành khách và giao thông kết nối; phục vụ hành lý; khu bay; an ninh, an toàn, công nghệ thông tin và truyền thông; tổ chức chạy thử các kịch bản có huy động tàu bay vào các ngày 9, 11 và 15-12. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm kiểm tra quy trình khai thác thực tế, khả năng phối hợp giữa các lực lượng và xử lý những tình huống có thể phát sinh trong quá trình vận hành.

Cầu vượt và một tuyến đường dẫn vào sân bay Long Thành.

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai yêu cầu các lực lượng liên quan tiếp tục rà soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng sân bay đã sẵn sàng nhưng các điều kiện phục vụ bên ngoài chưa đáp ứng. Không để những công việc thuộc trách nhiệm của địa phương làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả khai thác sân bay Long Thành, nhất là kết nối giao thông, an ninh, an toàn…