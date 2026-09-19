Bảo đảm an toàn cho người dân vùng lũ sông Bùi

Yên tâm ở nơi sơ tán

1.033 hộ dân ở xã Xuân Mai sinh sống trong vùng úng ngập đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Hoàng Tình

Nước dâng xấp xỉ nền nhà, gia đình ông Phùng Văn Kha ở thôn Nam Phương (xã Xuân Mai) quyết định sơ tán sớm. Cả nhà có 6 người, trong đó có một cháu mới sinh, chuyển đến ở nhờ nhà em trai tại thôn Đông Tiến. Được người thân hỗ trợ, sinh hoạt cơ bản thuận lợi, nhưng ai cũng mong nước sớm rút để trở về.

Chiều 19-9, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Chu Văn Khang đến thăm, hỏi han sức khỏe, điều kiện ăn ở của gia đình ông Kha và một số hộ đang sơ tán. Giữa những ngày phải tạm rời nhà, sự quan tâm của địa phương giúp các gia đình thêm yên tâm. Gia đình ông Kha bày tỏ cảm ơn cấp ủy, chính quyền; đồng tình với việc chủ động cắt điện vùng ngập và chấp hành hướng dẫn để bảo đảm an toàn.

Câu chuyện của gia đình ông Kha là một trong nhiều trường hợp sơ tán tại Xuân Mai những ngày qua. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, đến 7h ngày 19-9, toàn xã có 1.845 hộ với khoảng 6.973 người bị ảnh hưởng; đã tổ chức sơ tán 1.033 hộ với 3.399 người.

Lũ sông Bùi lên mức 7,88m, vượt báo động III là 0,88m, thiết lập mức lịch sử mới. Ở vùng hữu Bùi thuộc các xã Xuân Mai, Trần Phú, nhiệm vụ cấp thiết là đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm, bảo đảm sinh hoạt trong những ngày ngập lụt.

Cán bộ, chiến sĩ quân đội hỗ trợ người dân xã Xuân Mai sơ tán vật nuôi lên vị trí cao ráo hơn. Ảnh: Hồng Nga

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Chu Văn Khang cho biết, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến ngập úng, nắm tình hình đời sống các hộ sơ tán để có phương án hỗ trợ phù hợp. Qua thăm hỏi, chính quyền ghi nhận sự chủ động của các gia đình khi di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời động viên người dân yên tâm tạm trú, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Việc chăm lo cho người dân được triển khai cả ở vùng ngập và nơi sơ tán. Tại thôn Nam Phương, xã Xuân Mai tổ chức một điểm y tế lưu động; nhu yếu phẩm, thuốc men được chuẩn bị để phục vụ nhân dân. Công ty Điện lực Thạch Thất đã cắt điện tại 1.112 hộ bị ngập nước nhằm phòng ngừa tai nạn.

Ba điểm trường tổ chức học trực tuyến, một điểm trường mầm non cho học sinh nghỉ học. Trường hợp ngập kéo dài, xã chuẩn bị phương án bố trí học sinh vùng ngập học trực tiếp tại các trường ở khu vực cao. Trạm Y tế sẵn sàng thuốc khám, chữa bệnh và hóa chất vệ sinh, khử trùng sau khi nước rút.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hà Nội và xã Trần Phú kiểm tra, chỉ đạo triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người dân, khắc phục hậu quả úng ngập, khôi phục sản xuất. Ảnh: Hồng Đào

Ở xã Trần Phú, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã ban hành lệnh di dời khẩn cấp đối với người dân tại các khu vực trũng thấp, ven sông, ven đê, có nguy cơ ngập sâu, chia cắt thuộc thôn Khôn Duy. Địa điểm tiếp nhận theo phương án là Trường THCS Trần Phú B ở thôn Mỹ Lương.

Phó Chủ tịch UBND xã Trần Phú Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh, việc rà soát phải đến từng khu vực, từng hộ, không bỏ sót người dân trong vùng nguy hiểm. Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh và những trường hợp không thể tự di chuyển được ưu tiên hỗ trợ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, xã huy động dân quân, lực lượng xung kích và phương tiện phục vụ di dời, chuẩn bị hậu cần tại điểm sơ tán. Những trường hợp chưa di chuyển được phải báo cáo kịp thời để có biện pháp hỗ trợ. Công an xã bảo đảm an ninh, hướng dẫn giao thông, kiểm soát các lối vào vùng nguy hiểm, không để người dân tự quay lại khi chưa được phép.

Tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, lực lượng chức năng tổ chức chốt trực, căng dây, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người và phương tiện. Cùng với đưa dân đến nơi an toàn, địa phương tiếp tục hỗ trợ di chuyển tài sản, vật nuôi, bảo vệ tài sản của các gia đình đã sơ tán.

Bám chốt, bảo vệ đê và khu dân cư

355 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và người dân xã Quảng Bị chống tràn đê tả Bùi trưa 19-9. Ảnh: Vũ Liên

Phía tả Bùi, xã Quảng Bị tập trung lực lượng bảo đảm an toàn tuyến đê chống lũ bảo vệ khu dân cư. Trong điều kiện nước sông ở mức cao, việc kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những vị trí xung yếu được chú trọng.

Trưa 19-9, tại khu vực Đội 8, thôn 5, lãnh đạo xã trực tiếp có mặt chỉ đạo xử lý lũ tràn đê tả Bùi. Công an, quân sự, dân quân, người dân và các chiến sĩ Trạm Ra đa 26 phối hợp đắp bao đất, cát, phủ bạt gia cố, hạn chế nước tiếp tục chảy vào khu vực sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Tống Văn Thái cho biết, địa phương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ để xử lý, đồng thời theo dõi diễn biến mực nước, kiểm tra hiện trường nhằm điều chỉnh biện pháp ứng phó. Nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyến đê được duy trì cùng với hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa đã kịp thời đến hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố công trình cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi trưa 19-9. Ảnh: Vũ Liên

Theo thông tin của địa phương, vị trí nước tràn tại khu vực Đội 8 cơ bản được xử lý. Trưa cùng ngày, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cùng lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đến kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ.

Quảng Bị đã huy động 355 người tham gia phòng, chống thiên tai, gồm lực lượng tại chỗ, quân đội và các đơn vị hỗ trợ. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã cấp bao tải, cát, đất phục vụ ứng phó tại các thôn. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ đê, các lực lượng hỗ trợ những hộ bị ngập, cô lập lối đi, gia đình yếu thế di chuyển người, tài sản và vật nuôi.

Đồng chí Tống Văn Thái cho biết, việc bảo đảm đời sống người dân được triển khai đồng thời, ưu tiên các hộ gặp khó khăn do ngập úng. Nước uống, thực phẩm, đèn pin được chuyển đến các thôn; lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển gia súc, gia cầm để hạn chế thiệt hại, giữ điều kiện sản xuất cho người dân sau lũ.

Xã Quảng Bị hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân vùng ngập lụt. Ảnh: Vũ Liên

Trong đợt hỗ trợ ngày 18-9, thôn 5 được cấp 100 thùng nước và 50 đèn pin. Các thôn Lam Điền, Yên Duyệt, Tốt Động cũng được bổ sung nước uống, phương tiện chiếu sáng. Tại thôn Lương Xá, Công an xã đã hỗ trợ di chuyển 3 trại gà với tổng số 26.000 con đến nơi an toàn.

Trong khi lực lượng ở Quảng Bị tiếp tục bảo vệ đê, việc kiểm soát an toàn vùng ngập ở Xuân Mai, Trần Phú vẫn được duy trì. Qua tuần tra tại thôn Nam Phương (xã Xuân Mai), lực lượng chức năng phát hiện một số người đánh bắt cá trong khu vực ngập, đã nhắc nhở, yêu cầu cam kết không tái phạm.

Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Nguyễn Anh Đức yêu cầu tăng cường tuần tra ở các thôn có người dân sơ tán, bảo vệ tài sản, kiểm soát người ra vào vùng nguy hiểm. Những nơi nước sâu phải bố trí đầy đủ biển cảnh báo; không để người dân quay lại khu vực mất an toàn để đánh bắt cá.

Tại nơi sơ tán, các gia đình vẫn mong ngày trở về. Trong thời gian chờ nước rút, việc thăm hỏi, tiếp tế, chăm sóc sức khỏe tiếp tục được các xã triển khai. Còn ở vùng ngập và trên tuyến đê, lực lượng làm nhiệm vụ duy trì trực 24/24 giờ, kiểm soát các vị trí nguy hiểm, bảo vệ nhà cửa, tài sản để người dân yên tâm tạm trú.