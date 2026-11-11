Bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão

Đến nay có gần 30 hộ dân vùng thiên tai được chuyển đến ở khu dân cư Loong Póc mới, xã Nam Trà My.

Bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai

Trong năm 2025, xã miền núi Nam Trà My chịu ảnh hưởng liên tiếp của các đợt thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề. Xã có 508 hộ dân, với 2.073 người bị ảnh hưởng; 52 căn nhà bị hư hỏng do thiên tai; bảy khu dân cư gồm 344 hộ dân, với 1.594 nhân khẩu thuộc vùng có nguy cơ cao và rất cao bị ảnh hưởng sạt lở núi, mất an toàn tính mạng, nhà cửa cần có phương án di dời. Ước tính tổng thiệt hại kinh tế qua các đợt thiên tai hơn 75,5 tỷ đồng.

Sau thiên tai, xã Nam Trà My khẩn trương tìm vị trí an toàn xây dựng mặt bằng các khu tái định cư để di dời người dân. Khu dân cư làng Loong Póc, thôn Tak Lũ là một trong số đó. Sau đợt mưa lớn cuối năm 2025, nhiều vết nứt kéo dài hàng trăm mét từ đỉnh đồi xuống đường bê-tông liên thôn phía sau khu dân cư làng Loong Póc khiến cuộc sống của 51 hộ, với hơn 250 nhân khẩu và một điểm trường mầm non gần 30 học sinh luôn trong tình trạng bị đe dọa. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đây. Ngay sau đó, xã đã cho xây dựng khu dân cư Loong Póc mới có diện tích quy hoạch hơn 25.000m2, với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng. Đến nay, có gần 30 hộ dân được chuyển đến đây và dự kiến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành di dời các hộ dân còn lại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Trà My Trần Văn Mẫn cho biết, sau khi rà soát, trong giai đoạn 2026-2030, xã có 194 hộ, với 813 nhân khẩu tại bảy thôn cần được bố trí, sắp xếp. Trong đó, có 101 hộ, với 427 nhân khẩu dự kiến được bố trí tại hai khu tái định cư tập trung là Loong Póc của thôn Tăk Lũ và khu tái định cư Tăk Ven của thôn Tăk Pỏ; 93 hộ còn lại được sắp xếp xen ghép trong các thôn. Bên cạnh đốc thúc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các phần việc còn lại ở các khu tái định cư, xã cũng mong muốn thành phố sớm bố trí vốn hỗ trợ theo nghị quyết để địa phương có thể bảo đảm tiến độ di dời tái định cư cho người dân.

Còn tại xã biên giới A Vương, trong năm 2025, địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của ba cơn bão và hai đợt mưa lớn kéo dài khiến sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng, ước tính tổng thiệt hại gần 59 tỷ đồng. Bí thư Đảng ủy xã A Vương Mạc Như Phương cho biết, đợt mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 10/2025 khiến nhiều khu dân cư trên địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, khu dân cư Ma’xoi, thôn Ga’lâu có 36 hộ dân, với 144 nhân khẩu; khu dân cư Cr’xáp, thôn Aréc có 44 hộ dân, với 173 nhân khẩu cùng hai trường học xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của Nhân dân. “Trên cơ sở quyết định công bố về tình huống khẩn cấp về thiên tai của thành phố, hiện xã chuẩn bị khởi công công trình khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai đường giao thông vào khu tái định cư thôn Ga’lâu và thôn Aréc; kè chống sạt lở bờ sông Châlang đoạn qua trung tâm hành chính xã, với tổng mức đầu tư hơn 38,5 tỷ đồng. Qua đó thực hiện việc kè chống sạt lở và sắp xếp lại dân cư nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân cũng như bảo vệ các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn”, đồng chí Mạc Như Phương nói.

Quyết liệt triển khai

Đà Nẵng hiện có 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 28 xã đặc biệt khó khăn, với diện tích tự nhiên khoảng 7.761km², chiếm 65,4% diện tích. Địa hình ở miền núi Đà Nẵng rất phức tạp, thấp dần từ tây sang đông, trong đó địa hình đồi núi chiếm 72% tổng diện tích đất. Vì thế, khu vực miền núi của thành phố thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Theo tổng hợp của Ủy ban nhân dân thành phố, từ năm 1997 đến 2025, trên địa bàn có 42 cơn bão, 14 đợt áp thấp nhiệt đới, 88 trận lũ… ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố, đã làm 856 người chết, 2.939 người bị thương, 38.699 nhà bị sập, 606.451 nhà dân bị hư hỏng. Tổng ước tính thiệt hại hơn 35.500 tỷ đồng, riêng năm 2025 thiệt hại hơn 4.129 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 63/2026/NQHĐND ngày 29/6/2026 về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030. Hằng năm, thành phố chi 200 tỷ đồng và lồng ghép vốn Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện nghị quyết. Đồng thời tùy điều kiện, cấp xã chủ động cân đối ngân sách để bổ sung, lồng ghép từ các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai.

Mới đây nhất, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030 và 2031-2036. Theo đó, tổng nhu cầu cần sắp xếp, ổn định dân cư khoảng 8.895 hộ dân, gồm: 6.426 hộ dân bố trí tập trung, 1.751 hộ dân bố trí xen ghép và 718 hộ dân ổn định tại chỗ. Đề án cũng xác định 160 khu/điểm tái định cư tập trung, với khả năng bố trí 7.174 hộ dân; trong đó có 31 khu/điểm đã đầu tư hoặc đã có quyết định phê duyệt, với quy mô bố trí 1.279 hộ dân và có 129 khu/điểm dự kiến đầu tư mới với quy mô 5.895 hộ dân, diện tích khoảng 477ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.417 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2026, đề án xác định bố trí cho 1.279 hộ dân tại các khu dân cư đã hình thành hoặc đã có quyết định phê duyệt. Trong giai đoạn 2027-2030 sẽ bố trí 3.476 hộ dân và giai đoạn 2031-2036 bố trí 2.419 hộ dân.

Tại Công văn số 11081/ UBND-KT ngày 26/10/2026 về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ di dời, bố trí, ổn định dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân trong mùa mưa bão năm 2026, thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật, phân loại các khu dân cư, hộ dân có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, xói lở và các nguy cơ thiên tai khác. Xác định cụ thể các khu vực, hộ dân có nguy cơ rất cao, trực tiếp đe dọa tính mạng để ưu tiên di dời.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, thành phố đề nghị các xã, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án, dự án di dời đã được phê duyệt. Khẩn trương tổ chức di dời các hộ dân có nguy cơ rất cao đến nơi ở an toàn trước khi xảy ra mưa bão nguy hiểm. Trường hợp chưa đủ điều kiện bố trí ổn định lâu dài, phải chủ động phương án sơ tán, di dời tạm thời, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chậm trễ, đặt an toàn tính mạng Nhân dân lên hàng đầu.

“Trên cơ sở đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai đã được thông qua, các địa phương thuộc phạm vi đề án chủ động triển khai theo thẩm quyền; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu, điểm bố trí dân cư đã và đang đầu tư, sớm đưa vào sử dụng. Việc đầu tư phải bảo đảm chất lượng, đồng bộ hạ tầng thiết yếu, gắn với ổn định sinh kế, phong tục, tập quán, đời sống lâu dài của người dân và chủ động lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp theo quy định”, đồng chí Trần Nam Hưng nhấn mạnh.