Bảo đảm an toàn cho người dân sống quanh khu vực hai hố sụt ở Quảng Trị

Ngày 27/9, tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các sở, ngành liên quan theo dõi diễn biến địa chất và tính đến việc khoan thăm dò để xác định nguyên nhân, chọn cách xử lý phù hợp đối với hai hố sụt nguy hiểm xảy ra trên địa bàn. Trước mắt, chính quyền địa phương cho bơm cát vào hố, cắm biển cảnh báo, dựng hàng rào, hạn chế phương tiện lưu thông và không cho người dân đến gần khu vực nguy hiểm.

Hố sụt nguy hiểm xuất hiện ở khu vực Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngân Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị.

Được biết, trước đó vào lúc khoảng 13h40 ngày 22/9 tại thôn An Truyền, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị người dân tá hỏa khi nghe tiếng nổ lớn rồi phát hiện hố sụt bên mép đường liên xã An Mỹ - Bản Chùa. Ban đầu, hố có hình tròn, sâu khoảng 3m, miệng rộng khoảng 1,5m²; phía dưới có dạng hàm ếch, chứa nước màu vàng, diện tích gần 4m². Đến chiều 25/9, độ sâu tại hố đo được là 17,6m.

Hố sụt nguy hiểm xuất hiện ở xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Tiếp đó, chiều ngày 24/9, tiếp tục xuất hiện một hố sụt trong sân thể dục của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngân Thủy, xã Kim Ngân. Hố sâu khoảng 3m đến 4m, miệng hố rộng khoảng 1m, làm hư hỏng một phần mặt sân. Ngay sau khi xuất hiện hố sụt, Ban giám hiệu của trường đã khoanh vùng và tạm dừng hoạt động tại khu vực này.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại hiện trường chỉ đạo đưa ra phương án bảo vệ an toàn cho người dân sinh sống gần các hố sụt nguy hiểm.

Kiểm tra thực tế tại hiện trường các hố sụt, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các ngành liên quan cùng chính quyền địa phương sớm tìm hiểu nguyên nhân, có giải pháp xử lý, đồng thời có phương án để bảo vệ an toàn cho người dân quanh khu vực hai hố sụt nguy hiểm.