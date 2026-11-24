Đề xuất của Cục CSGT về việc chỉ phạt cảnh cáo kết hợp trừ điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm giao thông lần đầu, ít nghiêm trọng đang được đánh giá là hướng tiếp cận nhân văn. Mục tiêu là giáo dục, nâng cao ý thức thay vì chỉ tập trung vào xử phạt bằng tiền. Những hành vi cố tình và tái phạm vẫn sẽ bị xử lý nghiêm khắc.