Bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia "Muôn sắc Việt Nam"
Bên cạnh việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần quyết định sự thành công của chương trình “Muôn sắc Việt Nam”. Chính vì vậy, cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông, các lực lượng Công an, trong đó có Cảnh sát cơ động, cũng đang tích cực triển khai các phương án, bố trí lực lượng bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia sự kiện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-dam-an-toan-cho-nguoi-dan-khi-tham-gia-muon-sac-viet-nam-246261124174815447.htm