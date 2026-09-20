Bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường trong mùa mưa lũ

Nước lũ tràn đồng tại vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Tây Ninh. Ảnh minh họa : Minh Phú/TTXVN

Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh Tây Ninh đang bước vào cao điểm mùa nước nổi, mực nước tiếp tục dâng cao sau các đợt mưa lớn kéo dài, đặc biệt, tại các địa phương như Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Khánh Hưng...Trước đó, giữa tháng 9/2026, mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ thượng nguồn và triều cường đã làm một số tuyến đê bao tại xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước bị vỡ, gây ngập nhiều diện tích lúa thu đông. Theo cơ quan chuyên môn, mực nước vùng Đồng Tháp Mười hiện tăng từ 3-5cm mỗi ngày và còn tiếp tục lên trong thời gian tới. Trong khi đó, địa bàn này có hệ thống kênh rạch dày đặc, nhiều học sinh phải di chuyển qua cầu dân sinh hoặc công trình đã được xây dựng từ hàng chục năm trước. Vì vậy, việc rà soát các tuyến đường, công trình giao thông phục vụ học sinh đến trường được xem là giải pháp cần thiết nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương rà soát những điểm trường và tuyến đường có nguy cơ mất an toàn, nhất là ở khu vực học sinh phải vượt sông, suối, lòng hồ bằng đò, thuyền; tuyến đường có cầu treo, cầu tạm, ngầm tràn hoặc có nguy cơ sạt lở, ngập úng, chia cắt trong mùa mưa bão. Đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng đường thủy, các địa phương cần phối hợp kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, bảo đảm người điều khiển có đủ chuyên môn, trang bị đầy đủ áo phao và dụng cụ cứu sinh; quy định rõ điều kiện thời tiết, mực nước để tạm dừng hoạt động khi không bảo đảm an toàn; không để học sinh tự ý đi qua khu vực nguy hiểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình trong việc quản lý, hướng dẫn học sinh đi lại an toàn; chủ động bố trí lực lượng hỗ trợ tại những vị trí xung yếu, kịp thời xử lý tình huống phát sinh. Bên cạnh giải pháp trước mắt, các xã, phường rà soát tổng thể hệ thống cầu, đường liên quan đến việc đi lại của học sinh; tập trung vào những công trình xuống cấp, không bảo đảm an toàn hoặc các tuyến giao thông thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Các địa phương chủ động bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình cần thiết. Đối với những công trình vượt quá khả năng cân đối nguồn lực, địa phương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét đầu tư, ưu tiên vị trí có nguy cơ mất an toàn cao và ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của học sinh.

Các địa phương triển khai giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm việc đi lại của học sinh được an toàn, liên tục, không để xảy ra tình trạng học sinh phải nghỉ học hoặc bỏ học do điều kiện giao thông khó khăn. UBND các xã, phường chỉ đạo cơ quan chuyên môn và cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, lập danh sách công trình cầu, đường cần đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp liên quan đến việc đi lại của học sinh, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.