Bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường

Học sinh TPHCM tìm hiểu về việc chấp hành an toàn giao thông trên đường đến trường

Theo đó, cơ sở giáo dục cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương khẩn trương rà soát các tuyến đường, khu vực học sinh thường xuyên di chuyển đến trường có nguy cơ mất an toàn như tuyến đường vượt sông, suối; các vị trí qua cầu treo, cầu tạm, đập tràn; khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu, chia cắt trong mùa mưa bão.

Trên cơ sở rà soát, cơ sở giáo dục phối hợp xây dựng phương án cụ thể cho từng vị trí, từng nhóm học sinh có nguy cơ cao; tuyệt đối không để học sinh tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Cùng với đó, cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với UBND cấp xã, lực lượng công an, quân đội, đoàn thể và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ học sinh tại các vị trí xung yếu. Trường hợp phải tổ chức phương tiện đưa đón qua sông, suối, lòng hồ, phương tiện phải bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định; người điều khiển có chuyên môn phù hợp; trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh và yêu cầu học sinh sử dụng trong suốt quá trình di chuyển.

Căn cứ tình hình thực tế, cơ sở giáo dục xác định rõ điều kiện thời tiết, mực nước và các tình huống buộc tạm dừng đưa đón; thông tin kịp thời đến nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh để chủ động thực hiện.

Phụ huynh đưa con đến trường tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Khánh Hội)

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, khi xảy ra mưa lớn, lũ, sạt lở, chia cắt hoặc tình huống có nguy cơ mất an toàn, cơ sở giáo dục chủ động phối hợp xử lý theo thẩm quyền, không tổ chức cho học sinh di chuyển qua khu vực nguy hiểm; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ngoài ra, các trường tổ chức kiểm tra cây xanh, hệ thống thoát nước, mái che, tường rào, hệ thống điện tại đơn vị nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tại đơn vị.

Về phía UBND xã, phường, đặc khu, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các địa phương chủ động rà soát tổng thể nhu cầu sửa chữa, đầu tư cầu, đường, công trình giao thông tại các khu vực phục vụ học sinh đến trường; xác định các vị trí cấp thiết, trọng yếu để ưu tiên bố trí, lồng ghép nguồn lực theo quy định.

Trước mắt, đối với các vị trí chưa thể khắc phục ngay, phải có giải pháp cảnh báo, phân luồng, hỗ trợ, đưa đón hoặc phương án đi lại thay thế an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế; không để học sinh phải nghỉ học, bỏ học vì điều kiện giao thông, đi lại khó khăn.

Các địa phương tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai và tình hình giao thông trên địa bàn; duy trì thông tin thường xuyên giữa cơ sở giáo dục với chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh.