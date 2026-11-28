Bảo đảm an toàn cháy, nổ tại cơ sở sử dụng khí gas
Khí gas được sử dụng phổ biến tại các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, song cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nếu không được bảo đảm an toàn. Vì vậy, việc thường xuyên kiểm tra thiết bị, hệ thống dẫn gas và trang bị kỹ năng xử lý sự cố là yêu cầu cần thiết. Sau vụ nổ nghiêm trọng tại phố Nguyễn Văn Tuyết, Công an phường Láng, thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chủ động phòng ngừa cháy, nổ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-dam-an-toan-chay-no-tai-co-so-su-dung-khi-gas-246261128193447253.htm