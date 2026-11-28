Sau nhiều năm chờ đợi, vụ án xảy ra tại Dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội đã có phán quyết sơ thẩm. Bản án không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những sai phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng mà còn mở ra cơ hội giải quyết quyền lợi cho hàng nghìn cư dân đang sinh sống tại đây.