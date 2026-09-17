Bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục

Kịp thời xử lý vi phạm

Tại Công văn số 4778/UBND-KGVX, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND Thành phố và các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan; tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm liên quan đến công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục theo quy định.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục; bảo đảm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong từng khâu; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc tổ chức bữa ăn bán trú, tập trung vào việc thực hiện phương án đã được xây dựng, hồ sơ đã được đánh giá, hợp đồng đã ký kết và tình hình thực tế tại cơ sở giáo dục; kiểm tra năng lực thực tế của đơn vị cung cấp, việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng, nguồn gốc và chất lượng thực phẩm, thực đơn, định lượng và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

Theo dõi, kiểm tra việc chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại sau kiểm tra; trường hợp phát hiện đơn vị cung cấp không bảo đảm năng lực, không thực hiện đúng phương án hoặc các nội dung đã cam kết trong hợp đồng, phối hợp với UBND xã, phường và các đơn vị liên quan xử lý theo quy định, bảo đảm an toàn, chất lượng và tính liên tục của bữa ăn bán trú.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn các cơ sở giáo dục về xây dựng, kiểm duyệt, công khai, đăng tải và thực hiện thực đơn; bảo đảm định lượng, năng lượng, dinh dưỡng phù hợp với từng lứa tuổi; chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong tổ chức, kiểm tra, giám sát và bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú.

Thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục. Ảnh: Thu Hằng

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đúng phương án tổ chức bữa ăn, hợp đồng và thực đơn đã được phê duyệt, công khai; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giao nhận, định lượng, thời gian và chất lượng suất ăn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và báo cáo các trường hợp không phù hợp.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện Hệ thống HanoiCheck, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm tra, giám sát việc tổ chức bữa ăn bán trú; hoàn thiện các chức năng cập nhật, xác thực thông tin, theo dõi năng lực, công suất phục vụ tối đa của đơn vị cung cấp, nguồn gốc thực phẩm và các thông tin liên quan trong quá trình tổ chức bữa ăn.

Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương chủ động phát hiện, xác minh, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình lựa chọn, cung cấp thực phẩm, suất ăn và tổ chức bữa ăn bán trú.

Các Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố tổ chức kiểm tra theo địa bàn được phân công, tập trung đối chiếu phương án tổ chức bữa ăn, hồ sơ đã được đánh giá, hợp đồng đã ký kết với tình hình thực tế tại cơ sở giáo dục; kiểm tra năng lực thực tế và việc thực hiện các cam kết của đơn vị cung cấp; nguồn gốc, chất lượng, an toàn thực phẩm; thực đơn, định lượng, thời gian giao nhận và chất lượng suất ăn.

Chủ động khai thác dữ liệu trên Hệ thống HanoiCheck phục vụ kiểm tra, kịp thời phát hiện các nội dung không phù hợp giữa hồ sơ, dữ liệu và thực tế; làm rõ tồn tại, vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; yêu cầu khắc phục đối với các tồn tại thuộc trách nhiệm của cơ sở, đơn vị; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú

Tại công văn, UBND Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu UBND các xã, phường rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú tại từng cơ sở giáo dục, trong đó tập trung vào mô hình tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp, địa điểm chế biến, năng lực, công suất phục vụ tối đa, số lượng trường, học sinh, suất ăn đang cung cấp; yêu cầu đơn vị cung cấp cam kết về năng lực, công suất thực hiện; rà soát việc thực hiện hợp đồng, trách nhiệm của các bên và các điều kiện để điều chỉnh, thay thế đơn vị cung cấp khi cần thiết.

Chủ động xây dựng, hoàn thiện phương án dự phòng, bảo đảm sẵn sàng thay thế đơn vị cung cấp khi không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng hoặc không thực hiện đúng nội dung đã cam kết; xác định cụ thể đơn vị cung cấp thay thế, nguồn thực phẩm, địa điểm, phương thức chế biến, vận chuyển, cung cấp suất ăn và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan; bảo đảm việc tổ chức bữa ăn an toàn, liên tục.

Thường xuyên rà soát việc thực hiện hợp đồng; trường hợp cơ sở cung cấp không đáp ứng về an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng hoặc vi phạm các nội dung đã cam kết thì kiên quyết yêu cầu khắc phục, tạm dừng hoặc thay thế theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; đồng thời chủ động triển khai phương án thay thế, bảo đảm bữa ăn của học sinh được tổ chức an toàn, liên tục.

Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức bữa ăn hoặc thay đổi đơn vị cung cấp, địa điểm chế biến, mô hình cung ứng và các thông tin có liên quan, UBND xã, phường chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định.

Kiểm soát việc xây dựng, thực hiện và công khai thực đơn tại các cơ sở giáo dục; bảo đảm thực đơn phù hợp với lứa tuổi, mức tiền ăn, yêu cầu về năng lượng và dinh dưỡng, phù hợp với phương án tổ chức bữa ăn và điều kiện thực tế của nhà trường. Kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh trường hợp thực đơn công khai không thống nhất với thực tế tổ chức bữa ăn bán trú.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án tổ chức bữa ăn và quá trình cung cấp suất ăn tại cơ sở giáo dục; kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, thời gian vận chuyển, giao nhận, định lượng, chất lượng suất ăn và việc tổ chức ăn tại trường.