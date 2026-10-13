Bảo đảm an toàn các chuyến bay hiệu chuẩn tại Long Thành

Kíp điều hành bay phối hợp, bảo đảm an toàn cho các chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Cảng HKQT Long Thành. Ảnh: VATM

Bay kiểm tra, hiệu chuẩn là bước kỹ thuật quan trọng nhằm đánh giá độ chính xác và khả năng hoạt động của các hệ thống dẫn đường, đèn tín hiệu hàng không trong điều kiện thực tế. Để phục vụ nhiệm vụ, VATM chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị nhân lực, phương án điều hành, hệ thống kỹ thuật và thông tin khí tượng; đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành thiết bị tại sân bay.

Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức cung cấp dịch vụ điều hành bay thông qua sự phối hợp giữa Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân Tân Sơn Nhất và Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành. Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay, trực tiếp là Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn, tổ chức thực hiện các bài bay theo kế hoạch.

Do đặc thù tàu bay phải thực hiện những đường bay chuyên biệt để kiểm tra từng thông số kỹ thuật, lực lượng kiểm soát không lưu rà soát kế hoạch, khu vực hoạt động, phương thức liên lạc và phương án chuyển giao trách nhiệm kiểm soát tàu bay. Các đơn vị duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với tổ bay và lực lượng kỹ thuật mặt đất.

Song song với công tác điều hành, lực lượng kỹ thuật kiểm tra khả năng hoạt động của đài kiểm soát tại sân, hệ thống liên lạc vô tuyến VHF, thiết bị ghi âm, hệ thống thông tin khí tượng, nguồn điện và các phương tiện thiết yếu.

ACV phối hợp với các đơn vị kỹ thuật chuẩn bị hệ thống hạ cánh bằng thiết bị, đèn chỉ thị độ dốc tiếp cận chính xác và hệ thống đèn tiếp cận đường băng. Đây là những hệ thống hỗ trợ tổ lái xác định hướng, cự ly, góc tiếp cận và nhận biết đường băng trong quá trình hạ cánh.

Công tác khí tượng cũng được triển khai đồng bộ. Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất bố trí cán bộ, nhân viên phục vụ đợt bay, đồng thời tổ chức huấn luyện thực hành tại vị trí làm việc cho nhân viên, chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ giai đoạn khai thác sân bay Long Thành.

Các đơn vị quản lý dự án và nhà thầu liên quan phối hợp kiểm tra hạ tầng, trang thiết bị; kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực đường cất hạ cánh, bảo đảm yêu cầu an ninh, an toàn.

Phi công theo dõi, điều khiển tàu bay thực hiện các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại Cảng HKQT Long Thành. Ảnh: VATM

Trong hai ngày 12 và 13-10, Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn sử dụng tàu bay Beechcraft B300/B350, số hiệu liên lạc CBA35, thực hiện các bài bay kiểm tra hệ thống phục vụ đường cất hạ cánh 05R/23L.

Trong suốt quá trình triển khai, lực lượng điều hành bay, kỹ thuật, khí tượng và quản lý hạ tầng duy trì phối hợp, theo dõi trạng thái hệ thống, hỗ trợ tổ bay thực hiện nhiệm vụ. Các bài bay hoàn thành theo kế hoạch, không phát sinh tình huống bất thường.

Kết quả đợt bay là cơ sở để các đơn vị chuyên môn tổng hợp, đánh giá số liệu kiểm tra, hiệu chuẩn và tiếp tục thực hiện các bước kỹ thuật, thủ tục liên quan. Qua đó, VATM cùng ACV và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện điều kiện bảo đảm hoạt động bay, góp phần chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác an toàn, hiệu quả.