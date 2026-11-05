Bảo đảm an toàn bữa ăn học đường: Khẩn trương xác minh, chấn chỉnh khi có phản ánh

Học sinh Trường Liên cấp Lý Thường Kiệt trong bữa ăn bán trú. Ảnh: Lê Nguyễn

Việc UBND xã Hoài Đức vào cuộc xác minh phản ánh tại Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch là một minh chứng cho trách nhiệm của chính quyền cơ sở, đồng thời cho thấy yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát bữa ăn học đường trên địa bàn thành phố.

Làm rõ từng nội dung phụ huynh phản ánh

Sau khi tiếp nhận phản ánh về nghi vấn đơn vị cung cấp suất ăn sử dụng thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh để chế biến bữa ăn cho học sinh, UBND xã Hoài Đức đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, đồng thời giao Công an xã xác minh.

Sự việc bắt đầu khi cán bộ y tế nhà trường cùng đại diện phụ huynh đến giám sát quá trình tiếp nhận nguyên liệu, chế biến suất ăn tại cơ sở cung cấp vào khoảng 4h ngày 27-10. Tại bãi đất cách bếp khoảng 50m, nơi được sử dụng để xe và tập kết rác, phụ huynh phát hiện một số vỏ thùng carton có chữ nước ngoài, nghi là bao bì đựng thịt trâu nhập khẩu. Gần đó còn có một kho hàng rộng khoảng 80m², khóa cửa, không treo biển hiệu. Việc đề nghị mở kho để kiểm tra ban đầu chưa được đáp ứng, dẫn đến tranh luận giữa phụ huynh và nhân viên đơn vị cung cấp.

Ngày 5-11, thông tin từ UBND xã Hoài Đức cho biết, qua kiểm tra hồ sơ, hóa đơn, chứng từ và điều kiện thực tế tại cơ sở, cơ quan chức năng không phát hiện thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Với sản phẩm má đùi gà đông lạnh có tem tiếng Việt, đơn vị cung cấp xuất trình hóa đơn mua hàng gồm 105kg má đùi gà đông lạnh, 75kg đùi gà góc tư đông lạnh và 46,25kg bắp bò Argentina. Đơn vị giải trình số thực phẩm này được nhập để bán cho khách hàng lẻ, không sử dụng chế biến suất ăn bán trú. Công an xã đã làm việc với 5 cá nhân mua hàng và xác định số lượng, giá tiền trùng khớp với hóa đơn bán hàng do đơn vị cung cấp xuất trình.

Đến thời điểm này, chưa có căn cứ khẳng định đơn vị cung cấp đã sử dụng thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh để chế biến suất ăn cho học sinh. Đối với những vỏ thùng carton phụ huynh phát hiện tại bãi đất trống, cơ quan chức năng cũng chưa đủ căn cứ xác định số vỏ thùng này thuộc về đơn vị cung cấp hay cá nhân, tổ chức khác.

Tuy nhiên, kiểm tra kho hàng gần cơ sở chế biến lại phát hiện những vấn đề cần chấn chỉnh. Theo xác minh, kho thuộc quyền sở hữu của một hộ dân, được cho người thân thuê làm kho và chế biến thức ăn cho cá. Từ khoảng tháng 9-2026, người quản lý bếp ăn đã thỏa thuận gửi nhờ tại đây một số đồ khô, thực phẩm bao gói sẵn và bình gas của đơn vị. Nhân viên đơn vị cung cấp thường xuyên ra vào để chuyển hàng về cơ sở chế biến. Tại thời điểm kiểm tra, trong kho có thực phẩm đông lạnh, thực phẩm đã qua chế biến và hàng khô.

Dù vậy, khu vực kho không có biển tên, nội quy, quy trình và chế độ vệ sinh theo quy định. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản ghi nhận vi phạm liên quan đến kho, xưởng và việc bảo quản thực phẩm bao gói sẵn để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra chỉ ra một số hạn chế trong quá trình tổ chức bữa ăn: Thực đơn điều chỉnh theo nguyện vọng phụ huynh chưa được rà soát đầy đủ về cân đối dinh dưỡng; thông tin truy xuất một số thực phẩm trên HanoiCheck còn thiếu; một số thớt sơ chế đã ố màu, bề mặt không còn nhẵn mịn.

Rõ trách nhiệm từng cấp, tăng cường giám sát trên toàn thành phố

Việc kiểm tra thường xuyên là cần thiết để bảo đảm an toàn bữa ăn học đường. Ảnh: Lê Nguyễn

Sự việc tại Hoài Đức cho thấy, khi có phản ánh, việc kiểm tra không thể chỉ dừng ở nghi vấn ban đầu mà cần rà soát cả điều kiện bảo quản, hồ sơ nguồn gốc, quy trình giao nhận và thông tin công khai. Qua đó, cơ quan chức năng vừa làm rõ những nội dung chưa đủ căn cứ kết luận, vừa nhận diện các tồn tại để yêu cầu khắc phục, xử lý theo thẩm quyền.

Từ nay tới hết năm học 2026-2027, 4 đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố tiếp tục kiểm tra việc tổ chức bếp ăn bán trú tại các trường học.

Ngày 5-11, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa khẳng định, năm học 2026-2027, công tác tổ chức bữa ăn học đường là nhiệm vụ được cả hệ thống chính trị và các sở, ngành quan tâm. Năm học này có hai điểm mới đáng chú ý: Thành phố phân cấp việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm cho các xã, phường; đồng thời xây dựng phần mềm quản lý an toàn thực phẩm do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Việc phân cấp giúp chính quyền địa phương chủ động lựa chọn đơn vị cung cấp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Tuy nhiên, đi cùng với quyền hạn là trách nhiệm kiểm tra, giám sát. Khi phát sinh phản ánh, địa phương phải chủ động xác minh theo thẩm quyền. Cùng với đó, các đoàn kiểm tra liên ngành do UBND thành phố thành lập cũng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, tạo cơ chế giám sát từ cơ sở đến thành phố.

Bà Trần Lưu Hoa nhấn mạnh, khi có phản ánh liên quan đến bữa ăn học đường, các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm thành phố đều khẩn trương kiểm tra, giám sát, yêu cầu báo cáo trên tinh thần nghiêm túc, công khai, minh bạch và kiên quyết xử lý nếu có vi phạm. Điển hình như vụ việc tại xã Quảng Bị, thành phố đã thành lập hai đoàn kiểm tra và đình chỉ ngay đơn vị cung ứng vi phạm. Điều đó thể hiện quan điểm của thành phố là mọi phản ánh về chất lượng bữa ăn đều phải được xem xét nghiêm túc, không né tránh, không bao che.

Một trong những giải pháp Hà Nội đang triển khai là công khai thông tin để phụ huynh cùng tham gia giám sát. Các trường phải rà soát, công khai chi tiết thực đơn và cập nhật mọi thay đổi về nguyên liệu. Hệ thống số hóa như HanoiCheck tạo thêm kênh theo dõi trực tuyến, giúp phụ huynh và cơ quan quản lý đối chiếu thông tin về thực phẩm, đơn hàng và quá trình giao nhận.

Theo bà Trần Lưu Hoa, bảo đảm an toàn bữa ăn học đường cần có sự phối hợp và phân định rõ trách nhiệm giữa các bên. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm lựa chọn, kiểm tra nhà cung cấp; cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý, giám sát; nhà trường kiểm soát việc tiếp nhận và tổ chức bữa ăn; đơn vị cung cấp phải bảo đảm nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, tuân thủ quy trình chế biến. Cùng với đó, phụ huynh cần được cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch để tham gia giám sát.