Bảo đảm an toàn bến phà, bè nuôi cá mùa mưa lũ

Trên tuyến sông Tiền, đoạn từ phường Sa Đéc đến xã Phú Hựu dài gần 8km, hai bên bờ tập trung nhiều bè nuôi cá, những ngày qua, nước thượng nguồn đổ về khiến mực nước dâng cao, dòng chảy xoáy. Trước thực trạng trên, công tác bảo đảm an toàn cho người dân và các bè nuôi cá được lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng.

Dãy bè nuôi cá trên sông Tiền của người dân vào mùa nước lũ.

Thượng tá Nguyễn Trường Kỳ, Phó Trưởng Phòng CSGT, cho biết, lực lượng, phương tiện thường trực được duy trì sẵn sàng, chủ động phối hợp cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khi xảy ra dông lốc, mưa bất thường hoặc các tình huống khẩn cấp trên đường thủy.

Anh Tống Văn Hiếu, người quản lý hàng trăm bè nuôi cá tại xã Phú Hựu, cho biết: Lực lượng CSGT, chính quyền địa phương thường xuyên đến nhắc nhở các hộ nuôi cá bè kiểm tra dây neo, đèn báo hiệu... chuẩn bị sẵn sàng cho mùa nước nổi.

Tại ấp Phú Lợi A, xã Long Phú Thuận, ông Trương Văn Điền, chủ một dàn bè nuôi cá, cho biết trước khi nước lên đã kiểm tra toàn bộ dây neo, phao nổi, sửa chữa những vị trí bị mục; đồng thời neo bè đúng luồng, không để ảnh hưởng phương tiện qua lại.

Trạm Cảnh sát đường thủy Sa Đéc tuyên truyền, nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn giao thông.

Trung tá Nguyễn Hữu Danh, Phó Trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy Sa Đéc (Phòng CSGT), cho biết khu vực này có hoạt động nuôi cá bè phát triển mạnh, đồng thời là tuyến giao thông thủy quan trọng phục vụ vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh.

Đơn vị thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở các hộ nuôi cá kiểm tra, chằng buộc bè chắc chắn, trang bị đầy đủ đèn tín hiệu vào ban đêm. Đối với các phương tiện lưu thông, cần đi đúng luồng, tuyến theo phân cấp phao, chú ý quan sát đèn tín hiệu của các bè nuôi cá và tuyệt đối không di chuyển khi mưa to, gió lớn do bị hạn chế tầm nhìn.

Trạm Cảnh sát đường thủy Hồng Ngự tuyên truyền, nhắc nhở hành khách mặc áo phao khi qua phà.

Cùng với các bè nuôi cá, các bến phà, bến khách ngang sông cũng được lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

Ông Trương Văn Hùng, quản lý bến phà Mương Lớn trên sông Tiền, phường Hồng Ngự, cho biết đơn vị luôn bố trí đầy đủ thuyền viên, thuyền trưởng và nhân viên phục vụ để bảo đảm phà cập bến an toàn; đồng thời vận động hành khách mặc áo phao trong suốt hành trình.

Theo ông Hùng, vào mùa nước nổi, sóng gió nhiều hơn nên công tác tuyên truyền, nhắc nhở hành khách mặc áo phao được tăng cường. Khi xảy ra dông gió, mưa lớn, bến tạm ngưng đưa khách xuống phà, bố trí hành khách chờ tại nhà chờ đến khi thời tiết ổn định mới tiếp tục hoạt động.

Đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa lũ góp phần bảo vệ tài sản của nhân dân, phát triển kinh tế địa phương.

Trung tá Lâm Văn Hiền, Phó Trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy Hồng Ngự (Phòng CSGT), cho biết tại các khu vực ngã ba, ngã tư có dòng nước chảy xiết, lực lượng thường xuyên nhắc nhở phương tiện lưu thông bảo đảm an toàn; phối hợp đơn vị quản lý đường sông thả phao báo hiệu để phương tiện đi đúng luồng, đúng tuyến.

Trạm Cảnh sát đường thủy Hồng Ngự tuyên truyền, nhắc nhở hộ nuôi cá bè trên sông Tiền.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, cùng với kiểm tra, hướng dẫn, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu chủ phương tiện chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa; nhắc nhở hành khách mặc áo phao, sử dụng đầy đủ dụng cụ cứu sinh khi qua sông.