Lực lượng chức năng tuyên truyền để ngư dân nâng cao ý thức phòng chống cháy, nổ tại âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: PHƯỚC AN

Tiềm ẩn nguy cơ

Âu thuyền Thọ Quang có vùng nước rộng 53ha làm nơi neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền. Theo thiết kế ban đầu, vùng nước này đáp ứng khoảng 500 tàu thuyền neo đậu an toàn trong điều kiện thời tiết bình thường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình trạng biển động kéo dài, thực tế hiện nay có gần 900 tàu thuyền, ghe nhỏ tập trung tại đây.

Trên bờ, cảng cá có diện tích khoảng 9,5ha, gồm chợ đầu mối thủy sản, khu dịch vụ ăn uống, văn phòng, sân bãi, lưới điện…

Những năm qua, tại âu thuyền Thọ Quang xảy ra nhiều vụ cháy, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Mới đây, lúc 9 giờ 30 ngày 3/11, khi đang neo đậu gần cầu cảng trạm xăng dầu Mỹ Ánh thuộc âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, hai tàu cá ĐNa-908XX.TS và ĐNa-912XX.TS bất ngờ bốc cháy. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng kịp thời có mặt, triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan sang các phương tiện lân cận. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm tàu cá ĐNa-908XX.TS bị cháy hoàn toàn phần cabin, tàu cá còn lại bị cháy xém một phần cabin.

Trước đó khoảng 2 tháng, tại khu vực này cũng xảy ra vụ cháy trên 2 tàu cá ĐNa-908XX.TS và ĐNa-902XX.TS. Lực lượng chữa cháy phải mất gần 1 giờ mới khống chế được ngọn lửa, đồng thời khẩn trương cắt dây neo để ngăn cháy lan sang 16 tàu xung quanh. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng nhiều ngư lưới cụ và tài sản của ngư dân.

Ông Phạm Trung Thành, Quyền Trưởng ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết, nguy cơ cháy nổ tại khu vực luôn hiện hữu, nhất là khi số lượng tàu thuyền neo đậu lớn, điều kiện sinh hoạt và bảo quản phương tiện còn tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an toàn.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức phòng ngừa của một bộ phận ngư dân còn hạn chế. Nhiều chủ tàu và thuyền viên còn chủ quan khi sử dụng điện, bình gas đun nấu; hệ thống dây dẫn điện, bình ắc quy trên một số tàu đã sử dụng lâu năm, có dấu hiệu xuống cấp.

Trước thực tế này, Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thường xuyên nhắc nhở, nghiêm cấm đốt vàng mã gần khu vực neo đậu. Đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi đến các chủ tàu, thuyền viên nhằm nâng cao nhận thức và cảnh giác trước nguy cơ cháy, nổ.

Đặc biệt, Ban Quản lý thành lập và thường xuyên kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm 30 người. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và phương tiện hoạt động tại âu thuyền.

Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông thường xuyên bảo đảm quân số, duy trì ứng trực phòng chống cháy, nổ tại âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: ĐVCC

Nâng cao ý thức phòng ngừa

Trong công tác phòng cháy chữa cháy, việc phòng ngừa phải được triển khai thường xuyên, đồng bộ, với sự tham gia chủ động của cơ quan chức năng, chủ tàu và thuyền viên.

Thiếu tá Đỗ Quốc Lương, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông (thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố) nhận định, âu thuyền Thọ Quang được thiết kế làm nơi tránh trú bão cho khoảng 500 phương tiện. Tuy nhiên, mỗi khi có bão, lượng tàu thuyền vào neo đậu tăng cao, dẫn đến tình trạng quá tải.

Nhiều tàu cá có kết cấu bằng gỗ, chứa nhiên liệu diesel, bình gas cùng ngư lưới cụ dễ cháy. Trong khi đó, mật độ neo đậu dày đặc, khoảng cách giữa các phương tiện không bảo đảm an toàn có thể khiến đám cháy lan nhanh, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, một bộ phận ngư dân còn chủ quan, chưa thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị kỹ thuật trên tàu và chưa quan tâm đúng mức đến việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ...

Theo Thiếu tá Đỗ Quốc Lương, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy nổ tại đây.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân thông qua phát tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống loa tại cầu cảng; tổ chức cho chủ tàu, người trông coi tàu ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra, thường xuyên tập huấn nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn đối với thuyền trưởng, thuyền viên.

Cùng với đó, đơn vị duy trì ứng trực, bảo đảm lực lượng và phương tiện, sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Mỗi chủ tàu và thuyền viên cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, dây dẫn, bình ắc quy; sử dụng thiết bị đun nấu đúng cách, bảo đảm an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt; quan tâm trang bị và kiểm tra phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Việc nâng cao ý thức phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ, xử lý kịp thời những sự cố ban đầu sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, tài sản tại âu thuyền, cảng cá Thọ Quang.