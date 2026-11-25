Khi dữ liệu là tài sản và rủi ro mạng hiện hữu từng giờ

Sự chuyển dịch sang nền kinh tế số đang tái định hình hoàn toàn phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Trong bức tranh đó, các dự án đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và dịch vụ số thường có đặc thù vận hành dựa trên khối lượng dữ liệu khổng lồ.

Ảnh minh họa: AI.

Từ thông tin khách hàng, mạng lưới đối tác cho đến quy trình sản xuất và hệ thống quản trị nội bộ, mọi dữ liệu đều được thu thập, lưu trữ, xử lý và trao đổi liên tục trên môi trường mạng.

Chính sự phụ thuộc sâu rộng này khiến bài toán an toàn thông tin, an ninh mạng trở thành mối quan tâm hàng đầu của giới đầu tư quốc tế khi đánh giá môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Một hệ sinh thái số có độ an toàn cao chính là bảo chứng cho khả năng vận hành ổn định, liên tục và phát triển bền vững của các dự án công nghệ.

Tuy nhiên, thực tiễn đang đặt ra những thách thức không nhỏ khi các mối đe dọa trên không gian mạng ngày càng gia tăng cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi. Theo báo cáo của Công ty An ninh mạng Viettel (VCS), chỉ tính riêng trong quý I/2026, Việt Nam đã ghi nhận hơn 6,9 triệu bản ghi tài khoản cá nhân bị lộ lọt, tăng tới 53% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng lo ngại hơn, trong cùng giai đoạn này đã xảy ra 165 vụ lộ lọt dữ liệu, kéo theo hơn 473,7 triệu bản ghi bị rò rỉ.

Cùng với tình trạng rò rỉ dữ liệu, bức tranh tấn công mạng cũng diễn biến hết sức phức tạp với sự can thiệp ngày càng sâu của công nghệ mới. Số liệu từ hệ thống giám sát của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống đã ghi nhận khoảng 2 triệu cảnh báo tấn công mạng. Đáng chú ý, gần 50% trong số các cảnh báo này có yếu tố trí tuệ nhân tạo (AI).

Những con số trên là lời cảnh báo rõ nét đối với cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tự động hóa và khó lường, những nguy cơ như đánh cắp dữ liệu, giả mạo thông tin hay làm gián đoạn hệ thống không chỉ dừng lại ở rủi ro kỹ thuật.

Hệ quả trực tiếp của chúng là những thiệt hại nặng nề về tài chính, sự suy giảm nghiêm trọng về uy tín thương hiệu và nguy cơ đình trệ toàn bộ hoạt động kinh doanh. Đối với một dự án đầu tư công nghệ số, chỉ một sự cố an ninh mạng nghiêm trọng cũng có thể phá vỡ chuỗi vận hành và làm xói mòn niềm tin của đối tác toàn cầu.

Kiến tạo môi trường số an toàn từ thể chế đến nội lực doanh nghiệp

Để Việt Nam thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn đầu tư công nghệ cao, việc thu hút dự án phải luôn song hành với quá trình xây dựng một môi trường số an toàn, minh bạch và có năng lực bảo vệ dữ liệu vững chắc. Đây là bài toán đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ hành lang pháp lý của Nhà nước đến tính chủ động của chính các tổ chức, doanh nghiệp.

Ở góc độ quản lý nhà nước, yêu cầu cấp thiết là tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách liên quan đến bảo vệ dữ liệu, an toàn thông tin và an ninh mạng theo hướng đồng bộ, minh bạch và sát với thực tiễn phát triển công nghệ. Một khung pháp lý rõ ràng sẽ giúp nhà đầu tư nắm bắt đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm và các tiêu chuẩn tuân thủ ngay từ khi nghiên cứu thị trường.

Song song với việc hoàn thiện thể chế, các cơ quan chức năng cần không ngừng nâng cao hiệu quả của hệ thống giám sát, cảnh báo sớm và năng lực ứng phó kịp thời trước các nguy cơ trên không gian mạng, hạn chế tối đa thiệt hại khi sự cố xảy ra.

Tuy nhiên, chính sách và công cụ giám sát từ cơ quan quản lý sẽ khó phát huy hết hiệu quả nếu thiếu đi "sức đề kháng" từ bên trong từng doanh nghiệp và hệ thống hạ tầng số. Nâng cao năng lực bảo mật nội tại cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Thay vì xử lý bị động khi sự cố đã xảy ra, doanh nghiệp cần chủ động thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ, thiết lập các phương án dự phòng và khôi phục hệ thống bài bản.

Cùng với đó, việc siết chặt cơ chế kiểm soát quyền truy cập dữ liệu và thường xuyên tổ chức rà soát, vá các lỗ hổng bảo mật là những lớp phòng vệ thiết yếu để ngăn chặn từ sớm nguy cơ xâm nhập trái phép.

Bài toán nhân lực và cầu nối hợp tác quốc tế

Công nghệ bảo mật dù hiện đại đến đâu cũng không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu đội ngũ con người làm chủ hệ thống. Thực tế cho thấy, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực chuyên trách về an toàn thông tin đang là yêu cầu mang tính nền tảng để bảo vệ không gian mạng quốc gia và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các nhà đầu tư công nghệ số.

Để lấp đầy khoảng trống về nhân lực chất lượng cao, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa "ba nhà": các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo cần được đẩy mạnh theo hướng gắn sát với thực tiễn, thường xuyên cập nhật kiến thức mới trước tốc độ thay đổi chóng mặt của công nghệ, đặc biệt là các kịch bản tấn công có yếu tố AI. Quan trọng hơn cả là nâng cao kỹ năng thực chiến trong việc phát hiện, phân tích và xử lý sự cố an ninh mạng cho đội ngũ kỹ sư, chuyên gia.

Trong một thế giới phẳng mà tội phạm mạng không có biên giới, không một quốc gia hay doanh nghiệp nào có thể đơn độc tự bảo vệ mình. Do đó, việc mở rộng và khuyến khích các chương trình hợp tác chuyên môn với các tổ chức quốc tế là hướng đi mang tính chiến lược.

Thông qua mạng lưới hợp tác quốc tế, Việt Nam có điều kiện tiếp cận nhanh chóng với kinh nghiệm quản trị rủi ro tiên tiến, cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu và ứng dụng những phương thức bảo vệ hệ thống thông tin hiện đại. Đây cũng là cách hiệu quả để hệ thống tiêu chuẩn an toàn thông tin trong nước tiệm cận với thông lệ quốc tế, tạo sự yên tâm tối đa cho các tập đoàn công nghệ đa quốc gia khi đặt cứ điểm tại Việt Nam.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách, nâng tầm vị thế công nghệ Việt

Cùng với các giải pháp về thể chế, kỹ thuật và con người, công tác truyền thông đóng vai trò cầu nối quan trọng giúp chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống và định vị hình ảnh một Việt Nam an toàn trên bản đồ công nghệ số khu vực.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị và Quyết định số 3662/QĐ-BKHCN ngày 31/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động thông tin, truyền thông cần tập trung vào hai mũi nhọn song hành.

Thứ nhất là phổ biến sâu rộng các quy định, cơ chế chính sách mới, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin cho cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp lẫn người dân. Thứ hai là chủ động giới thiệu, quảng bá năng lực công nghệ số và những nỗ lực bảo đảm an ninh mạng của Việt Nam tới cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế.

Khi thông điệp về một không gian mạng được quản trị chặt chẽ, minh bạch và chủ động phòng vệ được lan tỏa rộng rãi, những e ngại ban đầu của nhà đầu tư đối với rủi ro dữ liệu sẽ từng bước được tháo gỡ.

Xây dựng môi trường đầu tư số an toàn không phải là nhiệm vụ ngắn hạn, mà là quá trình đầu tư bài bản cho tương lai. Làm tốt công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng không chỉ trực tiếp củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án công nghệ tại Việt Nam, mà còn tạo dựng nền tảng vững chắc để thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số bền vững và nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên số.