Bảo đảm an toàn, an ninh hàng không

Trong năm 2026, cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện 2 vụ việc liên quan đến an ninh hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Tuy chưa gây hậu quả ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay nhưng cơ quan chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh là một trong những sân bay có tốc độ tăng trưởng cao với quy mô khai thác đứng thứ 4 cả nước. Các hoạt động bay diễn ra liên tục với sự tham gia của 27 hãng hàng không quốc tế và 7 hãng hàng không nội địa; tần suất trung bình 168 lượt cất hạ cánh/ngày. Để đáp ứng yêu cầu của công tác bảo đảm an ninh hàng không, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã đầu tư mở rộng ứng dụng VNeID, cổng kiểm soát tự động, kết nối kiểm soát an ninh hàng không với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã triển khai sinh trắc học cổng kiểm soát tự động với 27 quầy có thủ tục khai báo sinh trắc học, 6 kiosk xác thực kiểm tra an ninh hành khách.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh bảo đảm an toàn, thông suốt hoạt động bay.

Tuy nhiên, trong năm 2026, cơ quan chức năng đã phát hiện 2 vụ việc liên quan đến an ninh hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Cụ thể, ngày 17-3, ông Nguyễn An T. (trú xã Diên Lạc) đến nhà ga quốc nội (T1) để chụp hình máy bay và sử dụng các thiết bị thu sóng, bộ đàm nghe tín hiệu liên lạc giữa tháp chỉ huy đài không lưu Sân bay quốc tế Cam Ranh với các tàu bay đang cất cánh, hạ cánh. Vụ việc được kịp thời phát hiện. Công an tỉnh đã thu giữ các thiết bị điện tử và khởi tố vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”, chuyển hồ sơ qua Cơ quan điều tra Phòng không Không quân tiếp tục điều tra xử lý.

Ngày 29-6, lực lượng chức năng phát hiện 1 thiết bị bay không người lái đang hoạt động trong khu vực cấm bay. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một người quốc tịch Nga đang sử dụng thiết bị bay ghi hình tại khách sạn thuộc Tổ dân phố Nghĩa Cam, phường Bắc Cam Ranh. Công an tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp này. Hai trường hợp nêu trên mặc dù chưa gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay nhưng tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh hàng không nếu không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Mới đây, phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không, đồng chí TRẦN HÒA NAM - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Công tác bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thời gian qua được triển khai nghiêm túc, chủ động, kịp thời, góp phần bảo đảm hoạt động khai thác hàng không an toàn, thông suốt. Tuy nhiên, từ các sự cố xảy ra về an ninh hàng không trên thế giới thời gian qua cho thấy quy mô, tốc độ và mức độ tinh vi của các vụ tấn công đang ngày càng gia tăng, đòi hỏi năng lực kỹ thuật nghiệp vụ phải được nâng cấp liên tục. Vì vậy, thời gian tới, các cơ quan Trung ương cần hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về an ninh hàng không, phân công nhiệm vụ để địa phương phối hợp thực hiện hiệu quả. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu dùng chung, đồng bộ theo thời gian thực giữa các lực lượng công an, quân sự, hàng không và hải quan để phục vụ công tác quản trị rủi ro, phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Phòng ngừa từ sớm, từ xa

Ngày 27-7, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc triển khai Quyết định số 1066, ngày 15-6-2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới. Qua đó, đã xác định rõ mục tiêu, giải pháp và gắn với trách nhiệm cụ thể cho Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, địa phương liên quan. UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã, phường gần Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tăng cường chỉ đạo lực lượng Công an, Quân đội làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng và an toàn xã hội tại địa bàn; tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh hàng không, sử dụng thiết bị bay không người lái...

UBND tỉnh đề nghị Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) chủ trì triển khai thực hiện quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh cho hoạt động hàng không dân dụng; triển khai biện pháp bảo đảm an ninh hàng không; đánh giá rủi ro và mức độ, nguy cơ uy hiếp an ninh hàng không; xây dựng phương án khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Ông Nguyễn Hoạt - Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phường Bắc Cam Ranh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền cho người dân hiểu về quy định bảo đảm an toàn bay, đồng thời thực hiện cắm biển báo cấm sử dụng thiết bị bay không người lái tại nhiều vị trí gần khu vực Sân bay quốc tế Cam Ranh. Sáng 29-10, UBND phường tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và các thiết bị, vật thể có nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn hàng không. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chấp hành pháp luật; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn phường.