Bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững

Công tác cải cách hành chính tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với hơn 99,8% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành về chất lượng phục vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Các lĩnh vực an sinh xã hội được tăng cường; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững ổn định. Để đạt được những thành tích nổi bật đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai quyết liệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chương trình hành động thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Việc ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng và chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương được triển khai bảo đảm tiến độ; trong đó tập trung vào các nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng uỷ Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết năm 2026, chỉ tiêu Bộ Công an giao và 16 nghị quyết chuyên đề; đồng thời tăng cường chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhờ triển khai thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả cao các nghị quyết đề ra nên tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được bảo đảm; tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm 20,2% so với cùng kỳ năm 2025 (xảy ra 735 vụ, giảm 184 vụ); tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 93,3%, riêng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,44%.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, an toàn thực phẩm, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 391/670 vụ, giảm 279 vụ so với cùng kỳ năm 2025, với 484 đối tượng; khởi tố 84 vụ, 170 đối tượng. Nổi lên là các hành vi tham ô tài sản xảy ra tại doanh nghiệp ngoài nhà nước; giả mạo trong công tác; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu xây dựng; gây ô nhiễm môi trường; sản xuất hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm...

Công tác phòng, chống ma túy được triển khai quyết liệt, đồng bộ, trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 970 vụ, 1.852 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 652 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Riêng quý III phát hiện, bắt giữ 280 vụ, 573 đối tượng; tổ chức rà soát, test nhanh chất ma túy đối với 15.300 lượt người, phát hiện 1.602 trường hợp dương tính, trong đó xử lý hình sự 509 trường hợp, xử lý hành chính 1.093 trường hợp.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tiếp tục đạt những kết quả tích cực, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường, trong 9 tháng, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ cháy, làm 4 người bị thương, thiệt hại tài sản ước khoảng 9 tỷ đồng.

Lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh phối hợp tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự.

Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm”, gắn với kiểm tra, đôn đốc, hạn chế tình trạng bỏ sót, bỏ lọt hoặc chậm thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương được chú trọng. Phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất, được triển khai hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, Thiếu tướng Vũ Như Hà- Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, tập trung thực hiện, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; triển khai thường xuyên, hiệu quả các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự các dịp lễ, Tết và thực hiện hiệu quả các chuyên đề công tác Công an nhằm tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, bền vững.