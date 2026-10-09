Bảo đảm an ninh trật tự tại Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng tại chốt ngã tư quanh Quảng trường Tây Bắc.

Lực lượng công an, lực lượng ANTT ở cơ sở đảm bảo an ninh tại khu vực Quảng trường Tây Bắc.

Các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, công an phường đảm bảo ANTT tổng duyệt Chương trình khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đảm bảo ANTT tại khu vực Quảng trường Tây Bắc, nơi diễn ra Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026.

Lực lượng công an đảm bảo ANTT tổng duyệt Chương trình khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026.

Lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; bố trí tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp, hành vi gây rối tại 40 điểm chốt ở các ngã ba, ngã tư xung quanh Quảng trường Tây Bắc.

Lực lượng Công an đảm bảo an ninh an toàn các gian hàng tại Hội chợ.

Lực lượng PCCC và CNCH kiểm tra thiết bị phương tiện đảm bảo an toàn phòng cháy tại Lễ hội.

Đồng thời, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại các gian hàng Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các chuỗi sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động, tạo sự yên tâm cho du khách và nhân dân khi tham gia các sự kiện tại lễ hội.