Bảo đảm an ninh trật tự tại Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026
Đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 diễn ra từ ngày 9-13/10, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT; huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các phường Tô Hiệu, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, Chiềng An, cùng 40 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của các phường Chiềng Cơi, Tô Hiệu triển khai nhiệm vụ.
Lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; bố trí tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp, hành vi gây rối tại 40 điểm chốt ở các ngã ba, ngã tư xung quanh Quảng trường Tây Bắc.
Đồng thời, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại các gian hàng Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các chuỗi sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động, tạo sự yên tâm cho du khách và nhân dân khi tham gia các sự kiện tại lễ hội.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/an-ninh-trat-tu/bao-dam-an-ninh-trat-tu-tai-le-hoi-ca-phe-son-la-lan-thu-hai-nam-2026-UemZbbrDg.html