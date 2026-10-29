Quang cảnh hội nghị

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận là cơ sở khám, chữa bệnh (bệnh viện hạng I) có quy mô lớn với hơn 1.000 giường bệnh. Bình quân mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hơn 1.000 lượt khám và điều trị hơn 1.100 bệnh nhân nội trú.

Đặc thù của bệnh viện đã đặt ra yêu cầu cao về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tính mạng và tài sản người bệnh, thân nhân người bệnh và lãnh đạo, viên chức, người lao động đơn vị.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận phát biểu tại hội nghị

Xuất phát từ yêu cầu đó, ngoài việc đầu tư hệ thống camera giám sát, tường rào kiên cố, tăng cường số lượng nhân viên bảo vệ, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận còn chủ động phối hợp với Công an phường Bình Thuận trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Thời gian qua, hai đơn vị luôn duy trì việc trao đổi thông tin khi phát hiện vụ việc gây mất an ninh, trật tự tại bệnh viện; Công an phường Bình Thuận luôn có mặt và xử lý kịp thời khi xảy ra vụ việc phức tạp.

Báo cáo cho thấy, trong năm qua, Công an phường Bình Thuận đã tiếp nhận và giải quyết 32 tin báo về trường hợp tử vong ở bệnh viện; phát hiện 5 vụ trộm cắp và 1 vụ đánh nhau, bắt giữ 2 đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Công an phường Bình Thuận phát biểu tại hội nghị

Công an phường cũng duy trì từ 1 - 2 ca tuần tra hằng đêm ở khu vực gần bệnh viện. Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự ở Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trong năm qua luôn được giữ vững ổn định. Người dân đến thăm khám và chữa bệnh yên tâm; đội ngũ y, bác sĩ làm việc tại bệnh viện được bảo đảm an toàn.

Thời gian tới, công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự ở Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận với Công an phường Bình Thuận sẽ tiếp tục được tăng cường để đem lại kết quả toàn diện hơn.