Xác định rõ ba yêu cầu lớn

Chia sẻ tại buổi họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 diễn ra sáng 27/11 tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế, Tiểu ban An ninh, trật tự APEC 2027, nêu rõ APEC 2027 được xác định là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng nhất trong năm, với trên 200 hoạt động chính thức và các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật bên lề, tập trung tại 7 tỉnh, thành phố.

Cao điểm là Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc, dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, hơn 10.000 đại biểu và hơn 3.000 phóng viên trong nước, quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế, Tiểu ban An ninh, trật tự APEC 2027.

Quy mô lớn, địa bàn tổ chức trải rộng và những thách thức về an ninh, y tế đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chuẩn bị. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định cấp độ bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự là cấp độ cao nhất". Từ đó, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ ba yêu cầu lớn.

Thứ nhất, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không chỉ cho các sự kiện chính thức mà các hoạt động của APEC nói chung, không chỉ tập trung vào các đại biểu và phóng viên tham dự mà cho các hoạt động bên lề trên các lĩnh vực.

Thứ hai, đảm bảo chặt chẽ nhưng hết sức thông thoáng, thân thiện và chuyên nghiệp đối với các mặt công tác an ninh.

Thứ ba, chủ động, sẵn sàng các phương án để xử lý các tình huống về an ninh và y tế.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, về mặt chỉ đạo điều hành, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã thành lập Tiểu ban An ninh, Y tế do đồng chí lãnh đạo Bộ Công an phụ trách với sự tham gia của chín bộ, ngành và các đơn vị liên quan. Tiểu ban cũng đã ban hành kế hoạch tổng thể và chương trình công tác chi tiết cho cả năm 2027.

Trong đó, Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của lực lượng trong năm 2027. Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh, Trật tự do đồng chí lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo.

Kế thừa kinh nghiệm từ các kỳ APEC trước, các phương án được xây dựng phù hợp và sẵn sàng cho những loại hình tác chiến mới, những nguy cơ đe dọa mới, những không gian, lĩnh vực mới. Bên cạnh đó, lực lượng công an đang phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước và các đối tác. Đến nay, các phương án đã được triển khai đồng bộ, sẵn sàng bảo đảm an ninh, trật tự cho Năm APEC 2027.

An ninh, trật tự đi liền với kiến tạo phát triển

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an không chỉ tập trung vào nhiệm vụ an ninh, trật tự mà đồng thời góp phần tạo thuận lợi nhất cho thực hiện các chủ trương phát triển của đất nước cũng như Năm APEC 2027.

Thứ nhất, tham gia phát hiện và tham mưu tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị tổ chức năm APEC 2027, đặc biệt nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng cho các dự án, các công trình của APEC.

Thứ hai, tổ chức sáng kiến xây dựng Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Thứ ba, phối hợp để đề xuất sáng kiến cho APEC 2027 là tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu nhận thức số vì một nền kinh tế số đáng tin cậy.

"Bộ Công an rất mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hợp tác rất chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan thực thi pháp luật các nước như thời gian vừa qua, để không chỉ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Năm APEC 2027, trọng tâm là Hội nghị cấp cao APEC 2027, mà còn phối hợp với nhau để chúng ta cùng xây dựng, cùng kiến tạo không gian, môi trường cho hòa bình, cho hợp tác và phát triển".

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế, Tiểu ban An ninh, trật tự APEC 2027