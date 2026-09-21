Bảo đảm an ninh, trật tự Lễ hội Thành Tuyên năm 2026

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đại biểu dự lễ khai mạc.

Chương trình gồm các màn hát múa đặc sắc được biểu diễn xen kẽ với diễn diễu 40 mô hình đèn Trung thu ý nghĩa. Trong đó, có những mô hình xuất sắc nhất được lựa chọn từ vòng thi mô hình tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, các đại biểu đã trao tặng 100 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu dự lễ khai mạc.

Nhận thức rõ tầm quan trọng và quy mô lớn của sự kiện, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động xây dựng phương án bảo vệ chi tiết; đồng thời chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an phường Minh Xuân triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông và phòng, chống cháy nổ tại khu vực diễn ra lễ hội cũng như các tuyến đường phụ cận.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thực hiện nghi thức “Thắp sáng Đêm hội Trăng rằm”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm ANTT.

Tại Lễ khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đại tá Lục Thế Hưng, Đại tá Dương Thanh Bình đã trực tiếp đến các điểm chốt bảo vệ, khu vực diễn ra sự kiện để kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ.

Lực lượng Công an tham gia bảo đảm ANTT tại lễ khai mạc.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, lực lượng Công an Tuyên Quang đã góp phần bảo đảm ANTT, an toàn cho chương trình khai mạc, để Nhân dân và du khách vui đón Tết Trung thu.