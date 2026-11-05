Bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế năm

Điểm cầu Công an tỉnh Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, Bộ Công an quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; các hội nghị, hoạt động đối ngoại quan trọng trong năm 2026 và 2027.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thái Nguyên.

Trước yêu cầu đặt ra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch tổng thể đảm bảo ANTT trật tự các sự kiện.

Đơn vị chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, tập trung nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo những yếu tố có thể tác động đến ANTT; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc trao đổi thông tin, triển khai nhiệm vụ; xây dựng, rà soát, bổ sung các phương án bảo đảm ANTT phù hợp với tính chất, quy mô của từng sự kiện, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.