Bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế năm
Ngày 5-11, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội nghị triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ 4 sự kiện cấp quốc gia và hội nghị quốc tế trong năm 2026-2027; chủ trì Phiên họp thứ hai Tiểu ban An ninh và Y tế, An ninh, trật tự APEC 2027. Tham dự có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương.
Tại Hội nghị, Bộ Công an quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; các hội nghị, hoạt động đối ngoại quan trọng trong năm 2026 và 2027.
Trước yêu cầu đặt ra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch tổng thể đảm bảo ANTT trật tự các sự kiện.
Đơn vị chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, tập trung nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo những yếu tố có thể tác động đến ANTT; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc trao đổi thông tin, triển khai nhiệm vụ; xây dựng, rà soát, bổ sung các phương án bảo đảm ANTT phù hợp với tính chất, quy mô của từng sự kiện, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/bao-dam-an-ninh-trat-tu-cac-su-kien-cap-quoc-gia-quoc-te-nam