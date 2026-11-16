Các lực lượng chức năng triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ thi công tuyến đường số 2 Khu công nghệ cao Hòa Lạc sáng 16-11. Ảnh: Đức Hùng

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, giữ vững kỷ cương pháp luật

Tuyến đường số 2 là một trong những hạng mục hạ tầng giao thông huyết mạch kết nối nội khu của Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án thời gian qua gặp không ít khó khăn do phát sinh kiến nghị liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại khu Khoang Sen, thôn Kim Bông, xã Tân Xã (cũ) – nay thuộc xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội.

Ngay từ tháng 7-2025, sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của một số cá nhân lấy danh nghĩa Chi hội Phụ nữ thôn Kim Bông, UBND xã Hòa Lạc đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Kinh tế, Ban Quản lý Đầu tư – Hạ tầng xã tiến hành kiểm tra, xác minh toàn diện về nguồn gốc, quá trình quản lý, hiện trạng sử dụng đất, đồng thời rà soát toàn bộ hồ sơ thu hồi đất tại khu vực này.

Kết quả kiểm tra, xác minh khẳng định: Một phần thửa đất số 55, tờ bản đồ số 10 (diện tích 720 m²) và thửa đất số 67, tờ bản đồ số 10 (diện tích 388,6 m²) tại khu Khoang Sen đều là đất công do UBND xã quản lý. Toàn bộ trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất công nêu trên đã được chính quyền địa phương thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật.

Theo chính quyền địa phương, trước đó, tại buổi làm việc ngày 17-9-2025, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hạ Bằng và Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Kim Bông khẳng định: Chi hội không ban hành bất kỳ văn bản chỉ đạo hay ủy quyền nào cho các cá nhân, tập thể đứng tên trong đơn kiến nghị. Điều này cho thấy việc mượn danh nghĩa tổ chức Hội để khiếu kiện là hoàn toàn không có cơ sở.

Các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện thi công. Ảnh: Đức Hùng

Mặc dù chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp và ban hành văn bản trả lời rõ ràng từng nội dung kiến nghị, song trong sáng nay 16-11, một số công dân vẫn cố tình tụ tập, có hành vi cản trở hoạt động của đơn vị thi công. Trước diễn biến này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của lãnh đạo UBND xã Hòa Lạc, các lực lượng chức năng đã kiên trì giải thích, thuyết phục, đồng thời triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện thi công.

Trao đổi với phóng viên, bà Trịnh Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc nhấn mạnh: "Tuyến đường số 2 thuộc Khu công nghệ cao Hòa Lạc là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như Thủ đô. Trước khi tổ chức bảo vệ thi công, UBND xã đã rà soát kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ pháp lý, xác định rõ nguồn gốc đất công và tổ chức nhiều buổi đối thoại, giải đáp thấu đáo các kiến nghị của công dân theo đúng thẩm quyền. Quan điểm của địa phương là kiên trì tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận, song cũng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cố tình cản trở, gây mất an ninh trật tự, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và tiến độ chung của dự án".

Tạo động lực hoàn thiện hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Việc tổ chức bảo vệ thi công thành công tuyến đường số 2 không chỉ giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng, kéo dài tại khu vực nút thắt mặt bằng thôn Kim Bông, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công đồng bộ toàn tuyến.

Đánh giá về ý nghĩa của việc bàn giao mặt bằng sạch để triển khai hạng mục này, ông Phạm Quang Chiến, Giám đốc Ban Quản lý các dự án và khai thác hạ tầng - Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội cho biết: "Hiện nay, phạm vi mặt bằng thuộc dự án tuyến đường số 2 đóng vai trò là mắt xích kết nối quan trọng trong mạng lưới giao thông nội khu của Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Việc UBND xã Hòa Lạc phối hợp chặt chẽ, quyết liệt tổ chức bảo vệ thi công đã giúp chúng tôi tháo gỡ được điểm nghẽn lớn nhất. Ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng an toàn, Ban Quản lý đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu huy động tối đa máy móc, nhân lực, tổ chức thi công cuốn chiếu, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao".

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Hòa Lạc, trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác giám sát, bảo đảm an ninh trật tự suốt quá trình triển khai dự án. Đối với các kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có), các tổ chức, cá nhân cần gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo trình tự luật định.

UBND xã Hòa Lạc đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, không để bị lôi kéo, kích động làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trong quá trình thi công tuyến đường số 2 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, mọi hành vi cản trở trái pháp luật của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đều sẽ được cơ quan chức năng lập hồ sơ, xử lý nghiêm minh theo quy định.