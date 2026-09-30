Bảo đảm an ninh tại các trường nội trú biên giới

Công an xã Minh Tân tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Minh Tân.

Môi trường mới, sinh hoạt an toàn

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 17 trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới được đầu tư xây dựng. Trong đó, 6 trường thuộc giai đoạn 1 tại các xã: Minh Tân, Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Sơn Vĩ, Thanh Thủy và Xín Mần đã đi vào hoạt động và đang tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu học tập cho tổng số 6.760 học sinh (gồm 5.583 học sinh nội trú và 1.176 học sinh bán trú).

Tại xã Minh Tân, ngay sau khi khai giảng năm học mới, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và sức khỏe tốt nhất cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS của xã. Nhận thức rõ những rủi ro từ không gian mạng đối với học sinh THCS, lứa tuổi bắt đầu sử dụng điện thoại di động để liên lạc với gia đình, Công an xã Minh Tân đã chủ động phối hợp với giáo viên nhà trường tổ chức các buổi tuyên truyền kỹ năng số. Lực lượng Công an hướng dẫn các em không chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội; nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo, giả mạo cơ quan chức năng… Đồng thời, giáo dục các em ứng xử văn minh trên không gian mạng và trang bị kỹ năng xử lý khi bị đe dọa, dụ dỗ.

Đồng hành cùng học sinh vùng biên

Tại xã Thanh Thủy, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thanh Thủy được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư 211 tỷ đồng, gồm các khu phòng học, phòng bộ môn, khu nội trú và công trình phụ trợ đồng bộ, hiện đại. Năm học này, nhà trường đón 1.078 học sinh chia làm 33 lớp học với hơn 80 cán bộ, giáo viên. Việc đưa công trình vào vận hành không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học do khoảng cách địa lý mà còn tạo dựng một môi trường an toàn cho con em đồng bào nơi đây.

Theo Trung tá Tạ Xuân Tuấn, Trưởng Công an xã Thanh Thủy: Những ngày đầu nhập trường là thời điểm các em học sinh lần đầu xa nhà, bước vào môi trường sống hoàn toàn mới. Nhiều em lần đầu ở nhà cao tầng, tiếp cận các thiết bị sinh hoạt hiện đại nên còn bỡ ngỡ, chưa biết cách sử dụng. Trước thực tế đó, các thầy cô giáo cùng lực lượng Công an địa phương đã luôn sát cánh, tận tình chỉ bảo, hướng dẫn các em duy trì nề nếp ăn ở tại khu nội trú. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an xã Thanh Thủy tăng cường lực lượng phân luồng vào giờ cao điểm đầu buổi sáng và buổi chiều; phối hợp với Quân sự xã và nhà trường tuần tra đêm; tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa bạo lực học đường, đồng thời hướng dẫn các em sử dụng điện, nước an toàn, phòng ngừa cháy nổ.

Đến nay, các trường nội trú liên cấp biên giới đều đã xây dựng phương án trực, quản lý học sinh và phối hợp với công an, bộ đội biên phòng, y tế và chính quyền địa phương để bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, bạo lực và xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, đa số các trường có hệ thống camera, loa truyền thanh, thiết bị phòng cháy chữa cháy, điểm danh, hàng rào, cổng trường và thiết bị y tế chưa đồng bộ… gây khó khăn cho công tác bảo đảm an ninh an toàn.

Trước yêu cầu thực tiễn, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ban hành văn bản chỉ đạo Công an các xã biên giới: Thanh Thủy, Minh Tân, Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Xín Mần và Sơn Vĩ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh đã sớm chỉ đạo, yêu cầu Công an các xã biên giới tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Bộ Công an, Công an tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự cho các trường phổ thông nội trú liên cấp năm học 2026-2027 và các năm tiếp theo. Công an các xã đã chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về phòng cháy, chữa cháy và an toàn công trình…

Trước mắt, lực lượng Công an xã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn việc đưa đón học sinh bảo đảm an toàn trước khi bàn giao lộ trình cho ngành giáo dục và đào tạo. Đồng thời, chủ động nắm chắc tiến độ, tình hình địa bàn, kịp thời phối hợp các phòng liên quan để xử lý triệt để các vụ việc phức tạp, đột xuất phát sinh, giữ vững bình yên cho mái trường vùng biên.