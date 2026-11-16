Quang cảnh hội nghị “Quán triệt, triển khai Đề án của Thủ tướng Chính phủ góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định thời gian qua, lực lượng công an đã phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tuy nhiên, trước mục tiêu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, yêu cầu đối với công tác bảo đảm ANTT ngày càng cao, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án để huy động các cấp, các ngành cùng tham gia công tác bảo đảm ANTT.

Hội nghị ngày 16/11 được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp mang tính “đột phá”, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm ANTT, qua đó huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn

Tại hội nghị, các đại biểu xem phim tư liệu khái quát tình hình thế giới và khu vực có tác động đến công tác bảo đảm ANTT; những kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân; những nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn gây mất ANTT; các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Trong các tham luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, đề án nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội. Việc triển khai hiệu quả các văn kiện này đã tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế - xã hội và góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu cũng thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nổi bật là Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Chiến lược an ninh quốc gia”; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm ANTT vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế: sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành có lúc, có việc chưa chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ; nhiều vấn đề tiềm ẩn phức tạp chưa được giải quyết triệt để; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nơi còn mang tính hình thức, chưa phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn tại địa bàn...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn

Để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương xác định công tác bảo đảm ANTT là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài, được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và sức mạnh của toàn dân, trong đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm chính, toàn diện.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp căn cơ và 58 nhiệm vụ trọng tâm. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ban, bộ, ngành, địa phương cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo tháo gỡ, khơi thông.

Tùng Dương