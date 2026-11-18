Ngày 18/11, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an) phối hợp Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam (Bộ Quốc phòng) và Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) đồng chủ trì tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Bảo đảm an ninh quốc gia trên các không gian chiến lược mới, lĩnh vực mới theo tinh thần Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược an ninh quốc gia”.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam; Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Quang Chiến, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đồng chủ trì tọa đàm.

Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Quang Chiến phát biểu tại buổi tọa đàm.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu nhấn mạnh: Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa luôn là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Cùng với sự phát triển của đất nước, nội hàm an ninh quốc gia không ngừng được mở rộng, phương thức bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng phát triển, gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi điều kiện, hoàn cảnh…

Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược an ninh quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng tư duy, quan điểm và những yêu cầu mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Việc nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến các không gian chiến lược mới, lĩnh vực mới, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn; góp phần nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ, thách thức an ninh, không để đất nước bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Tọa đàm khoa học “Bảo đảm an ninh quốc gia trên các không gian chiến lược mới, lĩnh vực mới theo tinh thần Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược an ninh quốc gia” được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra.

PGS.TS Nguyễn Văn Sáu điều hành buổi tọa đàm.

Các đại biểu tham luận tại buổi tọa đàm.

Các đại biểu tham luận tại buổi tọa đàm.

Các đại biểu tham luận tại buổi tọa đàm.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ thực tiễn, với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tính khoa học, tập trung trao đổi, góp phần nhận diện đầy đủ hơn các nguy cơ, thách thức an ninh mới, bổ sung luận cứ khoa học phục vụ nghiên cứu, tham mưu hoạch định chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới; chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham luận, trao đổi về các vấn đề như bảo đảm an ninh không gian ngầm, công trình ngầm, bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo đảm quốc phòng trong không gian vũ trụ, nhận diện các không gian chiến lược mới, lĩnh vực mới và những vấn đề đặt ra đối với bảo đảm an ninh quốc gia; pháp lý, thể chế, tổ chức lực lượng và bảo đảm an ninh trên vùng trời tầm thấp, không gian mạng, không gian nhận thức…

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Quang Chiến nêu rõ: Các tham luận của Bộ Công an đã tập trung vào các vấn đề về bảo đảm an ninh hệ thống cáp quang biển, công trình ngầm, vùng trời tầm thấp và thực trạng pháp luật; các tham luận của Bộ Quốc phòng phân tích sâu về không gian vũ trụ, an ninh biển; các tham luận Bộ Ngoại giao bổ sung góc nhìn về quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, các vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và vấn đề xâm nhập không phận bằng các phương tiện bay không người lái...

Qua các tham luận, các đại biểu thống nhất nhận định, các không gian vũ trụ, vùng trời tầm thấp, biển và đại dương, không gian ngầm không tồn tại tách rời mà có mối liên hệ, gắn kết chặt chẽ và phần lớn được kết nối và điều khiển qua không gian mạng...

Tọa đàm cũng đã phân tích, làm rõ các bước chuyển về tư duy trong bảo vệ an ninh quốc gia từ bảo vệ từng nguy cơ riêng lẻ sang bảo vệ tổng thể hệ thống và dựa trên quản trị rủi ro và cơ sở dữ liệu; các ý kiến tọa đàm đều thống nhất, quán triệt quan điểm phát triển đến đâu, an ninh đến đó và không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng…

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Quang Chiến cũng đề nghị, cần tiếp tục nghiên cứu để thống nhất và hoàn thiện nhận thức, lý luận về các không gian chiến lược mới, lĩnh vực mới; chủ động tham gia xây dựng các thể chế, luật lệ quốc tế và thúc đẩy hợp tác đa phương, hợp tác khu vực; tích cực tham gia các cơ chế hợp tác trong ASEAN và đặc biệt là các nước đang phát triển nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật quốc tế…

Ban tổ chức, nòng cốt là Đoàn thanh niên Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Đoàn Thanh niên Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao phối hợp chặt chẽ, tập hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu của các chuyên gia, các đồng chí lãnh đạo và các nhà khoa học tại tọa đàm để hoàn thiện, báo cáo với lãnh đạo ba Bộ, tham mưu kịp thời những định hướng, giải pháp đảm bảo an ninh, quốc phòng và phối hợp giữa ba ngành trong đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc trên các không gian chiến lược mới…