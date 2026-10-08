Bảo đảm an ninh mạng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, thành phố đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số và cải cách hành chính, phục vụ hành chính công theo hướng tinh gọn “một cấp - không trung gian - phục vụ người dân làm trung tâm”. Hoạt động của Trung tâm đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong quá trình đó.

Hội nghị “Tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng năm 2026” do Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội tổ chức. Ảnh: PV

Từ đầu năm đến hết tháng 9-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã giải quyết gần 2,3 triệu hồ sơ, trong đó có hơn 2,1 triệu hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt 93,06%. Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là gần 1,4 triệu, chiếm 58,07% tổng số hồ sơ tiếp nhận mới.

Tuy nhiên, môi trường số hóa đi kèm những yêu cầu về an ninh mạng ngày càng phức tạp. Công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ các hệ thống thông tin tại các cơ quan nhà nước ngày càng trở thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết. Trong đó, việc bảo đảm an ninh mạng đối với các trung tâm phục vụ hành chính công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là nơi trực tiếp khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho hàng triệu người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Thực tế đó đòi hỏi cán bộ thuộc Trung tâm được nâng cao trình độ, nhận thức, kỹ năng về bảo vệ bí mật nhà nước, công nghệ thông tin, quản trị hệ thống và xử lý tình huống khi xảy ra những sự cố về an ninh mạng.

Báo cáo viên truyền đạt các nội dung tại Hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các cán bộ của Công an thành phố Hà Nội tập huấn về hai chuyên đề: Tuyên truyền luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và giải pháp.

Ở chuyên đề thứ nhất, cán bộ, nhân viên của Trung tâm được tập huấn, hướng dẫn, giải đáp về việc bảo đảm bí mật nhà nước trong từng khâu cụ thể của công việc, như: Nhận diện thông tin cần bảo vệ; xác định, thể hiện độ mật và phạm vi tiếp cận theo thẩm quyền; cách xử lý khi hồ sơ hoặc văn bản có tài liệu chứa bí mật nhà nước; điều kiện sử dụng thiết bị, phương tiện truyền đưa để xử lý tài liệu chứa bí mật nhà nước; kiểm soát các thiết bị dùng chung; phòng ngừa sao chép nhầm, đồng bộ tự động hoặc kết nối trái quy định; nhận diện rủi ro trong tác nghiệp…

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội dự tập huấn. Ảnh: PV

Với chuyên đề thứ hai, cán bộ, nhân viên của Trung tâm được tập huấn, hướng dẫn, giải đáp về nhận diện các nguy cơ về an ninh mạng cũng như những tình huống có thể dẫn đến mất an ninh mạng. Chuyên gia cũng hướng dẫn cán bộ, nhân viên Trung tâm những giải pháp quản lý tài khoản, nâng cao khả năng bảo mật, các kỹ năng bảo đảm an ninh mạng trong quá trình tác nghiệp; hướng dẫn ứng phó khi có sự cố xảy ra…