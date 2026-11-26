Kỹ sư VNPT vận hành hệ thống trung tâm dữ liệu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Ảnh: VNPT

Thực trạng tấn công mạng và những vấn đề đặt ra

Không gian mạng Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng lẫn độ phức tạp của các đợt tấn công. Đánh giá từ Cục An ninh mạng (Bộ Công an), hệ thống hạ tầng thông tin trong nước liên tục trở thành mục tiêu của các nhóm tội phạm công nghệ cao. Điển hình là các chiến dịch tấn công bằng mã độc tống tiền thế hệ mới kết hợp khai thác các lỗ hổng chưa được vá, khiến nhiều doanh nghiệp lớn và tổ chức hạ tầng trọng yếu bị tê liệt hệ thống... Tổn thất tài chính từ mỗi sự cố ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng, chưa kể đến chi phí phục hồi dữ liệu và tổn thất vô hình khác. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này phần lớn xuất phát từ thói quen đầu tư công nghệ tự phát, chắp vá, thiếu phương án bảo vệ đồng bộ từ khâu thiết kế ban đầu và buông lỏng trong quản trị rủi ro.

Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, gần đây, đối tượng tấn công mạng coi việc tấn công vào hệ thống của ngành tài chính - ngân hàng là một “ngành công nghiệp” mang lại nguồn thu tài chính rất lớn. “Khi các đối tượng phạm tội coi đây là một nghề, chúng ta phải coi chừng, vì diễn biến sẽ vô cùng phức tạp không khác gì nạn lừa đảo qua mạng”, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cảnh báo.

Thông tin cụ thể về hoạt động tấn công mạng và gian lận trong thanh toán gần đây, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng nhận định, các cuộc tấn công vô cùng phức tạp, mang yếu tố xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu và thuê nhân sự trình độ cao thực hiện. Việc tẩu tán tiền chiếm đoạt cũng được tổ chức rất chặt chẽ với hàng chục người tham gia qua nhiều khâu phức tạp. Tội phạm mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo tin nhắn giả mạo danh tính hoặc dùng deepfake dàn dựng kịch bản giả mạo để chiếm đoạt tài khoản và tài sản.

Thêm nữa, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều quy định và biện pháp kỹ thuật mạnh mẽ, nhưng thực tế các vụ mất tiền hàng chục, hàng trăm tỷ đồng vẫn diễn ra và dòng tiền bị tẩu tán rất nhanh. Đáng nói hơn, hệ thống của nhiều ngân hàng vẫn bị kẻ gian qua mặt bằng cách chèn ảnh, video ngắn thay cho hình ảnh sinh trắc học, kết hợp với thủ đoạn thuê người thực hiện giao dịch. Đây là thách thức đặc biệt quan ngại đang đặt ra.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cũng cho hay, thực tế ghi nhận từ những sự cố cho thấy, đối tượng tấn công xâm nhập hệ thống trong thời gian dài nhưng không được phát hiện kịp thời. Giao dịch bất thường phát sinh ngoài khung giờ hoạt động thông thường, với tần suất và giá trị lớn, chưa được các bộ phận liên quan nhận diện và cảnh báo. Rủi ro an ninh mạng không còn là vấn đề riêng của bộ phận công nghệ thông tin mà đòi hỏi sự tham gia và phối hợp của các bộ phận nghiệp vụ, quản trị rủi ro và lãnh đạo ngân hàng.

Giải pháp trọng tâm và chiến lược hành động thực chất

Thực tế từ các sự cố tấn công mạng cho thấy, việc bảo đảm an toàn hệ thống không thể chỉ dừng lại ở giám sát an ninh mạng đơn thuần mà bắt buộc phải kết hợp chặt chẽ với giám sát giao dịch và nghiệp vụ. Nhìn từ những vụ việc cụ thể cho thấy, quy mô hạ tầng lớn hay khoản đầu tư công nghệ đắt giá cũng không thể bảo đảm sự miễn nhiễm nếu con người hoặc quy trình vận hành xuất hiện lỗ hổng.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường giám sát giao dịch song song với bảo đảm an ninh mạng. Các ngân hàng phải rà soát cơ chế phối hợp, xác định rõ trách nhiệm từng bộ phận để phát hiện và xử lý kịp thời những dấu hiệu bất thường.

Thành viên đội thực hành phân tích, xử lý tình huống tấn công lừa đảo qua thư điện tử của hệ thống mô phỏng tại chương trình Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Ảnh: Trọng Nghĩa

Ở góc độ quản lý nhà nước, Chính phủ đã thiết lập một hành lang pháp lý chặt chẽ, bắt buộc mọi hệ thống thông tin phải được xác định cấp độ, lập hồ sơ và phê duyệt trước khi vận hành. Trách nhiệm pháp lý này được gắn trực tiếp với người đứng đầu đơn vị. Đáng chú ý, Quyết định số 1964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chỉ số bảo đảm an ninh mạng tạo cơ sở đánh giá thống nhất, nâng cao trách nhiệm bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu, Quyết định này đưa ra ba nhóm tiêu chí khắt khe.

Đánh giá về tính thực tiễn, đại diện SafeGate - một doanh nghiệp chuyên về an ninh mạng cho rằng, việc quy định đánh giá về chỉ số an ninh mạng không chỉ dựa vào hồ sơ mà còn chú trọng quá trình vận hành thực tế, đòi hỏi các đơn vị phải lưu trữ bằng chứng triển khai. Đồng quan điểm, theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn (Hiệp hội An ninh mạng quốc gia), các cơ quan, doanh nghiệp luôn phải sẵn sàng ở tư thế chủ động phản ứng sự cố.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, để giải quyết triệt để thách thức, mọi tổ chức cần nhanh chóng hiện thực hóa công tác bảo đảm an toàn thông tin thông qua việc rà soát phân loại cấp độ, chuẩn hóa hạ tầng, quản lý vòng đời dữ liệu và kiểm soát chặt rủi ro từ nhà cung cấp thứ ba. Song song đó, nâng cao năng lực nhân sự và hoàn thiện quy trình ứng cứu sự cố là yếu tố quyết định, do phần lớn sự cố xuất phát từ con người như sập bẫy email lừa đảo hoặc dùng mật khẩu yếu...

Việc chủ động xây dựng đội ngũ ứng cứu tại chỗ cùng quy trình cô lập mạng tự động sẽ là tấm đệm hiệu quả, giúp doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục kinh doanh, bảo vệ uy tín và tuân thủ đúng pháp luật trong kỷ nguyên số.