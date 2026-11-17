Ngày 17/11, tại trụ sở Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh mạng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu các quy định của pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với cán bộ phụ trách, kiêm nhiệm công tác bảo đảm an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị thuộc 4 trục hệ thống chính trị TP Hà Nội.

Thừa ủy quyền của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 126 điểm cầu Công an xã, phường và đồn thuộc Công an TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, thời gian qua, Thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng chính quyền số, xã hội số và vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố đã từng bước hình thành hạ tầng số đồng bộ, cùng khối lượng cơ sở dữ liệu dùng chung lớn, phục vụ hoạt động của toàn hệ thống chính trị, từ các cơ quan, đơn vị, sở, ngành đến 126 xã, phường.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng Công an TP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị.

Đáng chú ý, thành phố Hà Nội đã triển khai 8 ứng dụng chuyển đổi số dùng chung trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; 4 hệ thống thông tin dùng chung cốt lõi của UBND thành phố; Cổng dữ liệu và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố cùng 140 trang thông tin điện tử thành phần...

Những kết quả trên đánh dấu bước chuyển quan trọng từ phương thức “quản lý bằng giấy tờ” sang “quản trị bằng dữ liệu”, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích và cơ hội mà chuyển đổi số mang lại, nguy cơ mất an toàn thông tin, lộ lọt dữ liệu, tấn công mạng và xâm phạm dữ liệu cá nhân cũng đặt ra những thách thức ngày càng lớn. Do đó, bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ được giao quản lý, khai thác hệ thống thông tin.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã tập trung truyền đạt 3 chuyên đề chuyên sâu. Trong đó, chuyên đề 1 và 2 tập trung quán triệt những điểm mới, nội dung đáng chú ý của Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Nghị định số 331/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 26/6/2025 và Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đối với chuyên đề 3, báo cáo viên tập trung quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện quy chế bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Nội dung trọng tâm gồm nguyên tắc quản lý, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; biện pháp bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin, trang thiết bị công nghệ thông tin và quy trình phối hợp ứng cứu sự cố an ninh mạng.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ phụ trách, kiêm nhiệm công tác bảo đảm an ninh mạng được cập nhật, củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong quản lý, khai thác, bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Đây cũng là dịp để thống nhất nhận thức, phương thức tổ chức thực hiện và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị thành phố.