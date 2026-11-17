Đây là thông điệp xuyên suốt tại Hội thảo “Một số vấn đề đặt ra đối với bảo đảm an ninh kinh tế góp phần phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn hiện nay” do Bộ Công an tổ chức chiều 16/11.

Những thách thức mới đối với an ninh kinh tế tư nhân

Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, cho biết sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển đất nước. Theo Nghị quyết 68-NQ/TW ban hành tháng 5/2025, khu vực này là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, với hơn 940.000 doanh nghiệp, trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% thu ngân sách và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động.

Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Bộ Công an.

Không chỉ mở rộng quy mô, kinh tế tư nhân còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, với nhiều tập đoàn tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong giai đoạn mới, Nghị quyết 68 xác định khu vực này giữ vai trò tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 57 và tạo động lực tăng trưởng mới.

Bên cạnh những đóng góp quan trọng, sự phát triển của kinh tế tư nhân cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, gian lận thương mại, gian lận thuế và xâm phạm tài sản, dữ liệu, uy tín của doanh nghiệp đang trở thành những nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững của khu vực này.

Đặc biệt, vấn nạn tung tin thất thiệt, bôi nhọ, hạ uy tín doanh nghiệp được các đại biểu đề cập tại hội thảo và nhìn nhận là mối nguy trực tiếp, có thể gây tổn thất tài chính, ảnh hưởng đến thương hiệu và làm xói mòn niềm tin của thị trường.

Đổi mới tư duy bảo đảm an ninh, tạo động lực cho kinh tế tư nhân

Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang cho rằng công tác bảo đảm an ninh kinh tế phục vụ phát triển kinh tế tư nhân cần chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo, phục vụ. Trong đó, trọng tâm là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, khơi thông nguồn lực xã hội và củng cố niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp.

Trung tướng Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, nhấn mạnh cần xóa bỏ định kiến với kinh tế tư nhân, bảo đảm quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh hợp pháp và bình đẳng trong tiếp cận cơ hội phát triển, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư dài hạn, đổi mới công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Tại hội thảo, các đại biểu đề xuất gắn bảo đảm an ninh kinh tế với hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp. Trọng tâm là nâng cao tính minh bạch, chia sẻ thông tin, dự báo và xử lý kịp thời rủi ro.

Đáng chú ý, Trung tướng Vũ Thanh Chương cho rằng bảo vệ an ninh kinh tế tư nhân phải trở thành một trụ cột quan trọng trong quá trình xây dựng học thuyết an ninh quốc gia của Việt Nam. Đồng thời, cần phân công rõ trách nhiệm, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực dự báo và xây dựng lực lượng nòng cốt chính quy, hiện đại, qua đó gắn công tác bảo đảm an ninh với mục tiêu thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bền vững..