Toàn ảnh hội thảo. (Ảnh: DUY THANH)

Chiều 16/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo “Một số vấn đề đặt ra đối với bảo đảm an ninh kinh tế góp phần phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn hiện nay”.

Phát biểu đề dẫn, Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng An ninh kinh tế (Bộ Công an) cho biết: Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và cán bộ thực tiễn trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo đảm an ninh kinh tế gắn với phát triển kinh tế tư nhân; đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, bất cập và nhận diện các nguy cơ, thách thức trong bối cảnh mới.

Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng An ninh kinh tế phát biểu đề dẫn hội thảo. (Ảnh: DUY THANH)

"Hội thảo góp phần thống nhất nhận thức, đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh kinh tế, phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong kiến tạo môi trường an ninh, an toàn, ổn định, thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, bền vững", Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh.

Các ý kiến tham luận tại hội thảo khẳng định, trong tiến trình phát triển đất nước, kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò là khu vực kinh tế năng động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội.

Vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân từng bước được nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn, thể hiện sự đổi mới tư duy của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ chỗ được thừa nhận và tạo điều kiện phát triển, kinh tế tư nhân được xác định là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”.

Nghị quyết số 68/NQ-TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định: Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân nước ta đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng hơn 940 nghìn doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội.

Vị trí, vai trò ngày càng lớn của kinh tế tư nhân đặt ra yêu cầu phải gắn kết chặt chẽ giữa phát triển khu vực kinh tế này với bảo đảm an ninh kinh tế. Bảo đảm an ninh kinh tế phục vụ phát triển kinh tế tư nhân là yêu cầu khách quan, có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; vừa tạo lập môi trường thuận lợi, an toàn cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, vừa khơi thông và phát huy các nguồn lực xã hội, đồng thời chủ động nhận diện, phòng ngừa, xử lý những nguy cơ, thách thức đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy sự phát triển kinh tế tư nhân còn có một số vấn đề cần phải giải quyết liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, một bộ phận doanh nghiệp chưa quan tâm đầy đủ đến trách nhiệm xã hội, đời sống và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Năng lực tài chính và tính bền vững trong phát triển của một bộ phận doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh tài chính, tiền tệ và trật tự, an toàn xã hội. Một số doanh nghiệp mở rộng đầu tư nhanh, hoạt động đa ngành, sử dụng đòn bẩy tài chính lớn trong khi năng lực quản trị, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro chưa theo kịp.

Một số nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng, khai thác các hạn chế, yếu kém của doanh nghiệp tư nhân để sáp nhập, mua bán thâu tóm; gian lận xuất xứ hàng hóa; đưa công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường vào nước ta.

Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng việc thực hiện các cam kết quốc tế, quy định của pháp luật trong nước về lao động để xúc tiến, thành lập “tổ chức đại diện người lao động” trong các doanh nghiệp tư nhân để chống phá.

Ngoài ra, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp tư nhân có nhiều phương thức, thủ đoạn phức tạp, tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh và an ninh, trật tự...

Các đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: DUY THANH)

Các ý kiến tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận, nội hàm, chủ thể, đối tượng, mục tiêu, yêu cầu và phương thức bảo đảm an ninh kinh tế trong bối cảnh mới, gắn với tinh thần an ninh kiến tạo; mối quan hệ giữa bảo đảm an ninh kinh tế với phát triển kinh tế tư nhân.

Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế tư nhân, làm rõ những đóng góp của khu vực này đối với tăng trưởng, việc làm, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế; đồng thời nhận diện những nguy cơ, thách thức đối với an ninh kinh tế;

Phân tích tác động của tình hình thế giới, hội nhập quốc tế, cạnh tranh chiến lược, điều chỉnh chuỗi cung ứng các xu hướng phát triển mới đối với kinh tế tư nhân và bảo đảm an ninh kinh tế; làm rõ những vấn đề đặt ra từ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, công nghệ mới, kinh tế số, kinh tế xanh và các mô hình kinh doanh mới.

Đồng thời, các tham luận cũng làm rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh kinh tế nói chung và an ninh trong khu vực kinh tế tư nhân nói riêng; nghiên cứu đổi mới phương thức nắm tình hình, tham mưu, quản lý nhà nước, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; nghiên cứu cơ chế để Công an nhân dân tham gia kiến tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.

Bên cạnh đó, các ý kiến đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách và cơ chế quản lý nhà nước; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng Công an với hiệp hội, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan; nâng cao năng lực dự báo, phòng ngừa và quản trị rủi ro, ứng dụng khoa học, công nghệ và dữ liệu, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển, hội nhập với yêu cầu tự chủ, an toàn và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Kết quả hội thảo sẽ bổ sung luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ tham mưu Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong hoàn thiện chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. Đây là định hướng quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân phát huy tiềm năng, thế mạnh, đóng góp vào việc hình thành các động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế.