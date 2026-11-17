Dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ; các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng...

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh và khẳng định vị thế của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới quản trị và phát triển bền vững. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị khẳng định quan điểm xuyên suốt: “bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an ninh mạng và an ninh dữ liệu là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình chuyển đổi số quốc gia”.

Theo Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ của tiến trình chuyển đổi số quốc gia, nơi dữ liệu được xác định là nguồn tài nguyên chiến lược, là “mạch máu” nuôi dưỡng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại đang đặt ra những thách thức, yêu cầu cho công tác bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình hiện nay.

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ cơ sở lý luận, đánh giá thực tiễn và nhận diện những nguy cơ, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh dữ liệu trong kỷ nguyên số; đề xuất quan điểm, định hướng, cơ chế, chính sách và giải pháp đồng bộ, có tính chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh dữ liệu quốc gia; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và tăng cường trách nhiệm, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Toàn cảnh hội thảo

Xoay quanh chủ đề nêu trên, tại Hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp phát đã trao đổi thẳng thắn, đóng góp những luận cứ khoa học và giải pháp có giá trị thực tiễn, góp phần hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh dữ liệu.

Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cho rằng: Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và Internet vạn vật đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong quản trị quốc gia. Trong bối cảnh đó, dữ liệu đã trở thành nguồn lực chiến lược, đồng thời là đối tượng cần được bảo vệ như một bộ phận cấu thành của an ninh quốc gia. Vì vậy, bảo đảm an ninh dữ liệu phải được triển khai với tư duy quản trị hiện đại, lấy phòng ngừa là chính, lấy thể chế làm nền tảng, lấy công nghệ làm công cụ và lấy con người làm yếu tố quyết định.

ThS, Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh dữ liệu. Trong đó nhấn mạnh, cần hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chế phối hợp và trách nhiệm quản trị dữ liệu trên cơ sở bám sát Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Nghị định số 367/2025/NĐ-CP và Quyết định số 29/2026/QĐ-TTg. Cần chuẩn hóa, làm sạch và quản lý chất lượng dữ liệu; tăng cường kiểm soát truy cập, phân quyền và giám sát khai thác dữ liệu; bảo đảm an toàn hạ tầng, nền tảng và kết nối liên thông. Đồng thời, nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức của người sử dụng và tăng cường kiểm tra, đánh giá và giám sát độc lập.

Đồng chí Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đưa ra thông điệp quan trọng nhất gửi tới cộng đồng doanh nghiệp là: Bảo vệ dữ liệu trước hết là bài toán quản trị, không phải bài toán mua sắm công nghệ.

Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam đã hoàn thành một chặng đường lập pháp ấn tượng. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 và Nghị định số 356/2025/NĐ-CP là những văn bản có chất lượng kỹ thuật cao, tiệm cận chuẩn mực quốc tế, và đã có những thiết kế tiến bộ mà không phải quốc gia nào cũng làm được. Theo đồng chí, nhiệm vụ của giai đoạn tới không phải là ban hành thêm quy định, mà là tinh chỉnh những chi tiết nhỏ nhưng có sức chi phối lớn tới khả năng thực thi, và xây dựng hạ tầng hỗ trợ để đưa quy định vào cuộc sống của gần một triệu doanh nghiệp có năng lực rất khác nhau.

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ, PGS.TS, Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân chủ trì Hội thảo.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, thay mặt Ban Tổ chức, PGS.TS, Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên trân trọng cảm ơn và đánh giá cao chất lượng của các báo cáo khoa học, các tham luận trình bày tại hội thảo. Đồng chí nhấn mạnh: Hội thảo đã một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của dữ liệu trong kỷ nguyên số. Các ý kiến đều thống nhất, dữ liệu đóng vai trò nền tảng, là trung tâm, là “nhiên liệu” quyết định sự thành công của chuyển đổi số. Đồng thời, Hội thảo đã khẳng định vị trí chiến lược của an ninh dữ liệu - một cấu phần không thể tách rời của an ninh quốc gia. Hiện các bộ, ngành, địa phương đang tập trung xây dựng các nền tảng số, cơ sở dữ liệu, dịch vụ số để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngay sau Hội thảo, Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên đề nghị Viện Khoa học An ninh, Học viện An ninh nhân dân chủ trì, phối hợp với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tập hợp các bài tham luận, các ý kiến phát biểu, đề xuất để xây dựng báo cáo kiến nghị, tham mưu lãnh đạo Bộ trong công tác bảo đảm an ninh dữ liệu. Các đơn vị giảng dạy thuộc Học viện An ninh nhân dân cần đưa những nội dung, kết quả của Hội thảo vào biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng chức danh phù hợp với từng loại đối tượng. Đồng thời, chủ động đăng ký và triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học để bổ sung, phát triển lý luận về bảo đảm an ninh dữ liệu, phòng, chống “chủ nghĩa thực dân kiểu mới”, “chủ nghĩa thực dân dữ liệu”...