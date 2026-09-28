Bảo đảm an ninh dữ liệu góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (TP Hải Phòng) tán thành với sự cần thiết xây dựng Luật An ninh dữ liệu. Bởi theo đại biểu, khi dữ liệu ngày càng gắn với hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và đời sống của người dân, một sự cố làm lộ, làm sai lệch hoặc làm gián đoạn dữ liệu có thể gây hậu quả rất lớn.

"Bảo đảm an ninh dữ liệu vì thế là điều kiện để bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tạo niềm tin cho chuyển đổi số và phát triển kinh tế dữ liệu", đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga thảo luận tại hội nghị.

Góp ý thêm vào dự thảo luật, đại biểu đề nghị cần xác định rõ những thủ tục thực sự cần thiết và xử lý dứt điểm nguy cơ chồng chéo với pháp luật hiện hành. Theo đó, hiện nay, hoạt động liên quan đến dữ liệu đã chịu sự điều chỉnh của Luật Dữ liệu, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các luật chuyên ngành.

Đại biểu đề nghị Chính phủ lập danh mục đầy đủ từng thủ tục cụ thể dự kiến phát sinh từ dự thảo luật và nghị định; nêu rõ căn cứ, đối tượng, thành phần hồ sơ, thời hạn, số lần thực hiện và chi phí tuân thủ. Đối chiếu từng thủ tục đó với thủ tục đang có theo Luật Dữ liệu, Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nội dung nào trùng thì dùng chung một lần đánh giá, một bộ hồ sơ và một kết quả có giá trị sử dụng cho các cơ quan liên quan.

Đồng thời, thể hiện ngay trong luật nguyên tắc có tính ràng buộc: không yêu cầu tổ chức, cá nhân lặp lại việc thẩm định, chứng nhận hoặc cung cấp thông tin đối với cùng một đối tượng, cùng một nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận...

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân phát biểu tại hội nghị.

ĐBQH Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành luật và các nội dung lớn của dự thảo. Đại biểu cũng thống nhất cách tiếp cận của dự thảo là không quy định lại các nội dung đã được điều chỉnh tại Luật Dữ liệu và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát để quy định rõ hơn nguyên tắc áp dụng trong những trường hợp một hoạt động đồng thời thuộc phạm vi điều chỉnh của nhiều luật.

Về bảo vệ quyền, lợi ích của người bị ảnh hưởng khi xảy ra sự cố an ninh dữ liệu, đại biểu đề nghị rà soát thêm vấn đề: khi sự cố an ninh dữ liệu trực tiếp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân thì người bị ảnh hưởng được thông tin như thế nào để chủ động bảo vệ mình?

"Báo cáo đánh giá thực trạng của Cơ quan soạn thảo cho thấy, các vụ lộ lọt dữ liệu, tấn công mã hoá dữ liệu, chiếm đoạt tài khoản có thể gây thiệt hại trực tiếp cho cá nhân, tổ chức và hoạt động kinh tế - xã hội. Vì vậy, tôi đề nghị nghiên cứu quy định hoặc giao Chính phủ quy định phù hợp về nội dung, phương thức thông tin cho người bị ảnh hưởng, bảo đảm họ biết được nguy cơ liên quan trực tiếp đến dữ liệu của mình, biện pháp cần thực hiện để tự bảo vệ và đầu mối hỗ trợ khi cần thiết", đại biểu Nguyễn Đặng Ân đề nghị.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, ĐBQH Tô Ái Vang (Cần Thơ) góp ý về cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu; ĐBQH Nguyễn Thị Sửu (TP Huế) góp ý về các biện pháp bảo vệ an ninh dữ liệu trong lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới; ĐBQH Hoàng Văn Tuyên (TP Hải Phòng) góp ý về chứng nhận an ninh dữ liệu; về bảo vệ dữ liệu nội bộ...

Thay mặt Cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu.

"Chúng tôi cho rằng, trong thời gian ngắn nhưng các đại biểu đã đóng góp các ý kiến rất trách nhiệm, sâu sắc, toàn diện đối với 3 dự án luật. Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến các đại biểu, hoàn thiện các dự án luật trên tinh thần đảm bảo rõ về phạm vi, rõ về những vấn đề cần giải thích trong quá trình áp dụng, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các dự án luật có liên quan", đồng chí Thứ trưởng nhận định.

Theo Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, những vấn đề liên quan thẩm quyền, chi phí, thủ tục...sẽ được rà soát để đảm bảo đồng bộ với các quy định có liên quan, nhất là vấn đề xử lý vi phạm hành chính, vấn đề thẩm quyền. Và Bộ Công an cũng sẽ có báo cáo giải trình, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của ĐBQH...