Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027, với sự tham dự của đại diện các nền kinh tế thành viên APEC tại Việt Nam, tùy viên báo chí nước ngoài, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế.

Toàn cảnh Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 do Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức ngày 27/11 tại Hà Nội. Ảnh: VGP.

Bảo đảm an ninh, an toàn ở cấp độ cao nhất

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế, đã thông tin về công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh, trật tự và những đóng góp của Bộ Công an trong quá trình tổ chức Năm APEC 2027.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, APEC 2027 là sự kiện chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng, với chuỗi hoạt động diễn ra trong cả năm, bao gồm hơn 200 sự kiện chính thức cùng nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Các hoạt động được tổ chức trên phạm vi cả nước, trọng tâm tại 7 tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, An Giang sẽ là sự kiện cao điểm, dự kiến có hơn 10.000 đại biểu tham dự, cùng trên 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp Việt Nam đón tiếp lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC và các nguyên thủ khách mời.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế thông tin về công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho Năm APEC 2027. Ảnh: TTXVN.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, xuất hiện nhiều thách thức, đặc biệt là các nguy cơ an ninh phi truyền thống, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự cho Năm APEC 2027 được đặt ra ở mức rất cao. Bộ Công an xác định cấp độ bảo vệ là cao nhất, với ba yêu cầu trọng tâm.

Trước hết, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện chính thức, đại biểu, phóng viên tham dự cũng như các hoạt động bên lề trên từng địa bàn. Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh phải được triển khai chặt chẽ nhưng thông thoáng, thân thiện và chuyên nghiệp. Các phương án ứng phó tình huống về an ninh, y tế cũng phải được chuẩn bị chủ động, sẵn sàng.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã thành lập Tiểu ban An ninh và Y tế, với sự tham gia của 9 bộ, ngành và các địa phương liên quan. Tiểu ban đã ban hành các kế hoạch tổng thể, chương trình công tác cụ thể, xuyên suốt năm 2027.

Về phía Bộ Công an, lực lượng Công an đã thành lập Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự APEC do lãnh đạo Bộ chỉ đạo, đồng thời tập trung xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ.

Các phương án được xây dựng trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm tổ chức APEC 2017 và tiếp thu những kinh nghiệm từ kỳ APEC 2026, hướng tới bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ chuỗi hoạt động trong năm, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao.

Bộ Công an cũng đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật các nước và các đối tác quốc tế nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác trong bảo đảm an ninh, an toàn. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đến nay, công tác chuẩn bị của Tiểu ban An ninh và Y tế đã được triển khai, trước mắt hướng tới các hoạt động APEC trong tháng 12 tới.

Gắn bảo đảm an ninh với kiến tạo phát triển

Không chỉ tập trung vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, Bộ Công an xác định công tác này phải gắn liền với kiến tạo phát triển, bởi an ninh và ổn định là nền tảng, điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Bộ Công an tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, chủ động phát hiện, tham mưu tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Năm APEC 2027, nhất là đối với các dự án, chương trình phục vụ sự kiện. Tại Phú Quốc, lực lượng Công an tham gia tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án lớn, bảo đảm triển khai đúng lộ trình và chất lượng, đáp ứng yêu cầu tổ chức APEC.

Thứ hai, triển khai sáng kiến xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Qua đó, từng bước hình thành môi trường an toàn, văn minh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của APEC, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao.

Thứ ba, phối hợp đề xuất sáng kiến APEC 2027 về Tuyên bố chung nâng cao sức chống chịu, nhận thức số vì nền kinh tế số đáng tin cậy. Đây là nội dung hướng tới tăng cường năng lực bảo đảm an toàn trên không gian số, góp phần xây dựng môi trường hợp tác và phát triển giữa các nền kinh tế thành viên.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của lực lượng thực thi pháp luật các nước, không chỉ trong bảo đảm an ninh, an toàn cho APEC 2027 mà còn trong thúc đẩy hợp tác, xây dựng môi trường hòa bình và phát triển.

Thúc đẩy thương mại số, tăng cường kết nối APEC

Bổ sung về định hướng hợp tác trong Năm APEC 2027, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng nội dung hợp tác số.

Theo ông Nguyễn Minh Vũ, tại Thâm Quyến vừa qua, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua khung khổ hợp tác APEC về số hóa thương mại giai đoạn 2027-2030. Trên cơ sở đó, Việt Nam sẽ tập trung thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào hoạt động thương mại, hướng tới giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho giao dịch giữa các nền kinh tế.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 chia sẻ về các sáng kiến hợp tác số và kết nối kinh tế trong Năm APEC 2027. Ảnh: VGP.

Một trong những trọng tâm là hiện đại hóa hải quan, thúc đẩy thương mại phi giấy tờ, mở rộng sử dụng chứng từ điện tử và tăng cường khả năng tương tác giữa các hệ thống thương mại số của các nền kinh tế thành viên.

Việt Nam cũng dự kiến đưa ra các sáng kiến liên quan đến Tuần lễ số APEC và Hội nghị Bộ trưởng về số và trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, sáng kiến về nâng cao năng lực chống chịu kỹ thuật số do Bộ Công an đề xuất là một nội dung được ưu tiên thúc đẩy.

Bên cạnh hợp tác số, Việt Nam sẽ tập trung cụ thể hóa Kế hoạch tổng thể về kết nối APEC giai đoạn 2026-2035, được thông qua tại APEC 2026. Kế hoạch được triển khai trên ba trụ cột gồm kết nối hạ tầng, kết nối thể chế và kết nối con người.

Các ưu tiên bao gồm tăng cường kết nối vận tải đa phương thức, phát triển hạ tầng chất lượng, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tại cửa khẩu và tạo thuận lợi cho việc đi lại của doanh nhân.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, trên cơ sở Lộ trình APEC về dịch vụ đổi mới, cạnh tranh và tự cường giai đoạn 2026-2035, Việt Nam sẽ thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, nhất là các dịch vụ trên nền tảng số.

Những định hướng này cho thấy Năm APEC 2027 không chỉ là dịp Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà của một sự kiện đối ngoại lớn, mà còn là cơ hội thúc đẩy hợp tác thực chất về chuyển đổi số, kết nối kinh tế và xây dựng môi trường phát triển an toàn, tin cậy trong khu vực.