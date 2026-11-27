Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế tại cuộc họp báo. Ảnh: Hồng Nhung

Hôm nay, 27/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 tổ chức Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027.

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh, trật tự và y tế, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế cho biết, APEC 2027 là sự kiện chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng, với chuỗi hoạt động kéo dài trong cả năm, dự kiến có hơn 200 sự kiện chính thức cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Chủ động mọi phương án bảo đảm an ninh

Các hoạt động Năm APEC 2027 sẽ diễn ra trên phạm vi cả nước, tập trung tại 7 tỉnh, thành phố. Cao điểm là Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc, An Giang, với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, các nguyên thủ khách mời. Dự kiến, Tuần lễ Cấp cao sẽ đón hơn 10.000 đại biểu và trên 3.000 phóng viên trong nước, quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, tiềm ẩn nhiều thách thức, nhất là các nguy cơ an ninh phi truyền thống, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự cho Năm APEC 2027 được đặt ra ở mức rất cao. Bộ Công an xác định cấp độ bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự cao nhất, với ba yêu cầu trọng tâm: bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện chính thức, đại biểu, phóng viên và hoạt động bên lề; triển khai các biện pháp bảo vệ chặt chẽ nhưng thông thoáng, thân thiện, chuyên nghiệp; đồng thời chủ động xây dựng, sẵn sàng các phương án xử lý tình huống liên quan đến an ninh và y tế.

Về cơ chế chỉ đạo, điều hành, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã thành lập Tiểu ban An ninh và Y tế do một lãnh đạo Bộ Công an phụ trách, với sự tham gia của 9 bộ, ngành và các địa phương liên quan. Tiểu ban đã ban hành các kế hoạch tổng thể, chương trình công tác cụ thể, xuyên suốt năm 2027.

Về phía Bộ Công an, lực lượng Công an đã thành lập Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự APEC, tập trung triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ. Công tác chuẩn bị được xây dựng trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm tổ chức APEC 2017, đồng thời tiếp thu những bài học từ APEC 2026 vừa qua, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn cho toàn bộ chuỗi sự kiện, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao.

Bộ Công an cũng đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật các nước và các đối tác trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đến nay, công tác chuẩn bị của Tiểu ban An ninh và Y tế cũng như các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cơ bản đã sẵn sàng, trước mắt phục vụ các hoạt động APEC trong tháng 12 tới.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Hồng Nhung

Gắn bảo đảm an ninh với kiến tạo phát triển

Đáng chú ý, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, Bộ Công an xác định công tác an ninh phải gắn liền với kiến tạo phát triển, bởi an ninh và ổn định là nền tảng, điều kiện quan trọng để phát triển. Trên tinh thần đó, lực lượng Công an tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ nhằm tạo thuận lợi cho công tác chuẩn bị và tổ chức Năm APEC 2027.

Theo đó, chủ động tham mưu tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và triển khai các dự án phục vụ APEC, nhất là tại Phú Quốc; triển khai sáng kiến xây dựng Phú Quốc thành địa bàn kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; phối hợp đề xuất sáng kiến APEC 2027 về Tuyên bố chung nâng cao sức chống chịu, nhận thức số vì nền kinh tế số đáng tin cậy.

Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ, thường xuyên của lực lượng thực thi pháp luật các nước, không chỉ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Năm APEC 2027 mà còn cùng xây dựng những không gian, môi trường thuận lợi cho hòa bình, hợp tác và phát triển.

Với quy mô lớn, thời gian tổ chức kéo dài và sự tham gia của đông đảo đại biểu quốc tế, công tác bảo đảm an ninh, y tế không chỉ là điều kiện để các hoạt động APEC diễn ra an toàn, thông suốt mà còn góp phần tạo dựng hình ảnh một Việt Nam chuyên nghiệp, thân thiện, có năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Họp báo quốc tế về APEC 2027: Công bố những định hướng ưu tiên Tại cuộc họp báo quốc tế về APEC 2027 diễn ra ngày 27/11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 đã thông tin về công tác chuẩn bị và những định hướng lớn của Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà diễn đàn. Việc tổ chức APEC 2027 cũng là dịp để Việt Nam phát huy vai trò thành viên chủ động, tích cực, tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế trong bối cảnh khu vực đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Phú Quốc được lựa chọn là địa điểm tổ chức các hoạt động cấp cao trọng điểm của Năm APEC 2027. Công tác chuẩn bị đang được triển khai với sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng, tổ chức, lễ tân, an ninh và hậu cần. APEC 2027 là lần thứ ba Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn, sau các năm 2006 và 2017. Đây không chỉ là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực.