Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 13 đến ngày 20-11, Hà Nội ghi nhận 506 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 113 ca so với tuần trước đó. Số ca mắc giảm cho thấy, tình hình dịch bệnh có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, với 19 ổ dịch đang hoạt động và hàng trăm ca mắc mới mỗi tuần, ngành Y tế thành phố tiếp tục tăng cường giám sát, khoanh vùng, xử lý ổ dịch, đồng thời, triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế số ca mắc mới.