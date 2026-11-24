Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”
Để chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra an toàn, trang trọng, công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị và an toàn giao thông đang được phường Từ Liêm phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, với tinh thần chủ động, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-dam-an-ninh-an-toan-tuyet-doi-cho-chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-muon-sac-viet-nam-246261124170957066.htm