Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện cấp quốc gia và hội nghị quốc tế năm 2026-2027

Quang cảnh Hội nghị tại Hội trường Bộ Công an.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Minh Nguyên- Phó Giám đốc Công an TP chủ trì; cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Công an một số phường, xã trên địa bàn.

Báo cáo tại hội nghị, Văn phòng Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Ban Tổ chức các sự kiện, hội nghị, Bộ Công an đã chủ động quán triệt, triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm ANTT, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổng thể và các phương án bảo đảm ANTT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại từng địa bàn. Cùng với đó, nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, kéo giảm tội phạm bền vững được tập trung thực hiện; công tác quản lý nhà nước về ANTT tiếp tục được tăng cường, góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, tạo tiền đề thuận lợi phục vụ tổ chức thành công các sự kiện, hội nghị quốc tế trong thời gian tới.

Công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các ban, bộ, ngành, địa phương cũng được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, từng bước hoàn thiện cơ chế trao đổi thông tin, hiệp đồng xử lý các tình huống phát sinh. Đối với nhiệm vụ của Tiểu ban An ninh và Y tế, Tiểu ban ANTT APEC 2027, kể từ sau phiên họp thứ nhất, các thành viên tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch tổng thể, cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra.

Đại tá Trần Minh Nguyên chủ trì tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương và Công an các tỉnh, thành phố đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, tiến độ triển khai nhiệm vụ; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, chủ động nhận diện, phòng ngừa và xử lý các nguy cơ, yếu tố phức tạp có thể ảnh hưởng đến ANTT. Các ý kiến đều nhấn mạnh yêu cầu phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ, toàn diện các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện cấp quốc gia và hội nghị quốc tế diễn ra tại Việt Nam trong năm 2026-2027.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, việc tổ chức thành công các sự kiện, hội nghị có ý nghĩa chính trị, lịch sử, ngoại giao và kinh tế đặc biệt quan trọng, góp phần tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra. Đáng chú ý, Hội nghị cấp cao là sự kiện quốc tế đa phương cấp cao đầu tiên được triển khai sau Đại hội XIV của Đảng, mở đầu cho chuỗi sự kiện, hội nghị quan trọng trong giai đoạn mới. Do đó, công tác bảo đảm ANTT không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại sâu sắc, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm cao của toàn hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định, mục tiêu, yêu cầu cao nhất đặt ra đối với lực lượng Công an là bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện, hội nghị; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. Yêu cầu này không chỉ giới hạn tại các địa điểm diễn ra hoạt động của sự kiện, hội nghị mà phải được triển khai trên phạm vi cả nước. Qua đó, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động chính thức, các đoàn đại biểu, khách quốc tế, vừa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và du khách tham gia, thụ hưởng các hoạt động; góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, Thứ trưởng yêu cầu toàn lực lượng Công an phải thống nhất nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm ANTT các sự kiện, hội nghị, xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, phải được cụ thể hóa trong khung danh mục nhiệm vụ công tác và tổ chức đo lường hiệu quả, chất lượng thực hiện bắt đầu từ tháng 11-2026. Mỗi đơn vị, địa phương cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu hành động quyết liệt, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Mọi dấu hiệu, nguy cơ tiềm ẩn phức tạp về ANTT có khả năng tác động đến các sự kiện, hội nghị phải được chủ động nhận diện, phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, quản lý địa bàn, đối tượng và bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực phải được triển khai đồng bộ, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo vệ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy, UBND TP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công an trong triển khai các nhiệm vụ bảo đảm ANTT.