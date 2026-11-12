Ngày 12/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị chấn chỉnh công tác quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn trại giam, phòng ngừa phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khái quát tình hình, tính chất và nguyên nhân các vụ việc phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ trong thời gian qua, đặc biệt là trong 10 tháng đầu năm 2026.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí cho biết, thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa nhưng số lượng và tính chất các vụ việc năm 2026 vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn nhất, các trường hợp bỏ trốn đều đã được phối hợp bắt giữ.

Theo Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, nguyên nhân dẫn đến tình trạng phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ xuất phát từ nhiều yếu tố. Trong đó có việc chấp hành các quy định, quy chế trong công tác quản lý giam giữ chưa nghiêm túc; các mặt công tác nghiệp vụ còn hạn chế... ; năng lực, trình độ, tinh thần, thái độ và ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chưa cao.

Đồng chí nhấn mạnh, cùng với những nguyên nhân khách quan như cơ sở vật chất xuống cấp, lực lượng cán bộ, chiến sĩ còn thiếu…, nguyên nhân chủ quan vẫn đóng vai trò quyết định. Trong đó, công tác kiểm tra việc chấp hành quy chế, quy trình của giám thị, phó giám thị trong việc thực thi các quy định đối với cán bộ quản giáo, cán bộ bảo vệ và các lực lượng khác còn lỏng lẻo, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thống kê tại hiện trường các vụ bỏ trốn cho thấy, có tới 65% số vụ xảy ra tại các khu lao động và 21% lợi dụng sơ hở khi được đưa đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Đây là những "lỗ hổng" lớn mà các trại giam phải nhìn nhận rõ để chấn chỉnh. Qua công tác thanh tra, các đơn vị phải nghiêm túc rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục ngay những thiếu sót trong tổ chức đưa phạm nhân đi lao động và khám chữa bệnh - đồng chí Thứ trưởng nêu rõ.

Chỉ đạo một số nội dung, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các cơ sở giam giữ thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Công an về công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Trong đó, cần xác định cho rõ trách nhiệm của từng đồng chí từ giám thị, phó giám thị, CBCS làm công tác quản lý, giáo dục phạm nhân…

Rà soát lại toàn bộ các quy định, nhất quy trình, quy chế trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, đặc biệt là ở hai khâu, một là tổ chức lao động và hai là đưa đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Đây là các khâu sơ hở nhất hiện nay, phạm nhân thường lợi dụng để bỏ trốn.

Quan tâm, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; đảm bảo công tác nghiệp vụ cơ bản đi vào thực chất, chất lượng, tránh hình thức. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, khó khăn và vướng mắc của phạm nhân …, giúp đỡ phạm nhân yên tâm cải tạo. Đồng thời, giúp phạm nhân hiểu được chính sách khoan hồng của Đảng Nhà nước về giảm án; về việc được hưởng chính sách tha tù trước thời hạn có điều kiện và được đặc xá khi có đủ điều kiện.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương nhất là Công an cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn các trại giam. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là năng lực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy trình quy chế, mệnh lệnh công tác…

Từ nay đến cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, quy luật cho thấy đây là thời điểm tội phạm diễn biến phức tạp. Cùng với đó, tâm lý của người Việt Nam, ngày Tết là ngày đoàn viên; điều này, khiến các phạm nhân dễ có tâm trạng bồi hồi, nhớ nhà, nảy sinh tâm lý bất ổn. Do đó, lực lượng Cảnh sát trại giam cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và quản lý chặt chẽ các cơ sở giam giữ. Trong những tháng cuối năm và thời gian tới, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lơ là, mất cảnh giác. Các đồng chí thủ trưởng đơn vị, giám thị các cơ sở giam giữ phải đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ trong mọi tình huống - Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Phát biểu đáp từ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của đồng chí Thứ trưởng. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng khẳng định, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, Cục sẽ yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ quán triệt và chấp hành nghiêm túc các quy định; tiếp tục rà soát toàn diện các quy trình, quy chế công tác…, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ.