Bảo đảm an ninh, an toàn tại sân bay Liên Khương

Thời gian qua, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng chủ động phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan nắm tình hình đầu tư, xây dựng, quản lý hạ tầng, hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Qua trao đổi thông tin, đơn vị kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh phối hợp giải quyết theo chức năng, thẩm quyền, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp kiểm tra thực tế tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Đáng chú ý, trong thời gian sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác để sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu, các sở, ngành và chính quyền địa phương theo dõi tiến độ thi công, tình hình cung ứng vật liệu xây dựng và xử lý những khó khăn phát sinh.

Đối với vướng mắc về nguồn cung cát, đá phục vụ thi công, đơn vị kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin để cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ.

Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp phòng ngừa các hành vi xâm phạm tài sản, thiết bị và những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn công trình.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Song song đó, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Liên Khương và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế khu bay, rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn trước khi sân bay hoạt động trở lại.

Những nỗ lực này góp phần tạo điều kiện để dự án sửa chữa hoàn thành, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khai thác trở lại từ ngày 19/8/2026.

Công tác tuyên truyền cũng được chú trọng. Phòng An ninh kinh tế xây dựng, đăng tải các bài viết thông tin về tiến độ sửa chữa hạ tầng, kết quả tháo gỡ khó khăn, đồng thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn bay do sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể bay trong khu vực sân bay.

Các nội dung được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận, theo dõi và tương tác.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị.

Vừa qua, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết, ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó khẩn nguy hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Quy chế phối hợp mới hướng đến tăng cường trách nhiệm của các bên, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin và phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác cảng hàng không. Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không được biểu dương, khen thưởng.

Thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, các đơn vị quản lý, khai thác cảng hàng không và cơ quan chức năng chủ động nắm tình hình, tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh.

Qua đó, góp phần bảo đảm Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng.