Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích vượt trội, môi trường mạng đang bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, phát tán thông tin giả mạo, xuyên tạc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự địa phương. Bên cạnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Công an tỉnh tập trung tổng rà soát an toàn thông tin nhằm bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng.

Nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Trọng tâm là đào tạo kỹ năng, chuẩn mực ứng xử cho người có ảnh hưởng; chủ động kiểm chứng tin giả; đẩy mạnh truyền thông cảnh báo, bảo vệ nhóm yếu thế; đồng thời vinh danh những sáng kiến thiết thực nhằm xây dựng môi trường số an toàn, minh bạch và nhân văn.

Song song với các hoạt động trên, công an các địa phương đẩy mạnh việc nắm tình hình trên không gian mạng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Điển hình như cuối tháng 10-2026, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Diên Lâm tiến hành làm việc với ông N.Q.H (sinh năm 1976, trú TP. Hồ Chí Minh) liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật về vụ phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 trên mạng xã hội.

Công an phường Tây Nha Trang làm việc với ông K.D.

Trước đó, cuối tháng 9, Công an phường Tây Nha Trang đã tiến hành mời ông K.D (63 tuổi, trú tại địa phương) đến làm việc. Quá trình xác minh cho thấy tài khoản Facebook cá nhân của ông K.D có hành vi tham gia và thường xuyên tương tác với các bài viết từ trang mạng xã hội mang nội dung giả mạo, bịa đặt và xuyên tạc. Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, giáo dục và răn đe đối với trường hợp ông K.D.

Qua các vụ việc nêu trên, cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống; không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Bên cạnh công tác tuyên truyền và kết nối cộng đồng, việc bảo đảm an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị nhà nước được đặt lên hàng đầu. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin theo Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh năm 2026, Công an tỉnh đã tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể về an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, hệ thống thông tin và nguồn nhân lực. Theo đó, 160/160 cơ quan nhà nước và cơ quan liên quan đã được Công an tỉnh kiểm tra, đánh giá. Đợt kiểm tra đã chỉ ra một số lỗ hổng và hạn chế phổ biến trong hệ thống thông tin hiện nay như: Tỷ lệ sử dụng phần mềm không bản quyền còn phổ biến; thiếu thiết bị tường lửa và phân vùng mạng, làm giảm khả năng kiểm soát, ngăn chặn tấn công từ bên ngoài và hạn chế lây lan sự cố nội bộ. Cùng với đó, hạ tầng thiết bị chưa cập nhật bản quyền; một số website vẫn tồn tại những điểm yếu bảo mật có thể bị khai thác nếu không được khắc phục kịp thời.

Theo Công an tỉnh, kết quả kiểm tra là cơ sở dữ liệu thực tế quan trọng, giúp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh kịp thời nhìn nhận rõ các lỗ hổng trong hệ thống của mình. Trên cơ sở các khuyến nghị cụ thể của đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị chủ động đầu tư, mua sắm bản quyền phần mềm, chuẩn hóa lại hạ tầng kỹ thuật và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tuyệt đối cho hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước và các cơ quan liên quan trong tình hình mới.