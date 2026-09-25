Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Ngày 25/9, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về hoạt động bưu chính trên địa bàn Thủ đô, nhằm thống nhất nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng Công an và các doanh nghiệp bưu chính trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bưu chính.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh: Sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực bưu chính cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Các thế lực thù địch, các loại tội phạm triệt để lợi dụng các tiện ích của bưu chính để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Điển hình như gửi, phát tán tài liệu xấu, độc chống phá Đảng, Nhà nước; mua bán, vận chuyển ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, giấy tờ giả; lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Trước tình hình đó, Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp bưu chính triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi lợi dụng hoạt động bưu chính để vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan buôn bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua đường bưu chính. Đặc biệt, đã phát hiện nhiều tài liệu, bưu gửi chứa văn bằng, chứng chỉ, giấy phép lái xe giả.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã trình bày chuyên đề về tình hình lĩnh vực bưu chính liên quan công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô; thực trạng chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp bưu chính; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng hoạt động bưu chính để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng chỉ rõ những nguy cơ phát sinh từ sự gia tăng số lượng đơn hàng, mạng lưới trung chuyển rộng, số lượng lao động lớn và khó khăn trong công tác kiểm soát hàng hóa.

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng trình bày chuyên đề. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Trên cơ sở đó đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm như tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý; thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính; chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng dịch vụ bưu chính để vi phạm pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Cũng tại hội nghị, Thượng tá Lý Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đã trao đổi về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại hàng hóa vi phạm pháp luật.

Dự báo, thời gian tới, tình hình an ninh trật tự lĩnh vực bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Nhất là trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử, kinh tế so với nhu cầu vận chuyển, chuyển phát hàng hóa ngày càng gia tăng, các đối tượng sẽ tăng cường lợi dụng hệ thống bưu chính để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Những nội dung được phổ biến, trao đổi tại hội nghị không chỉ góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa vi phạm mà còn tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, doanh nghiệp trong phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng dịch vụ bưu chính để vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững của Thủ đô trong tình hình mới.