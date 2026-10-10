Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay trình diễn drone tại Lễ hội Cà phê

Khu vực hoạt động của drone

Theo đó, thống nhất về thời gian bảo đảm an toàn bay trình diễn drone trong hai ngày 9 và 10/10/2026, từ 17 giờ 30 phút đến 23 giờ cùng ngày.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức, UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí lực lượng phối hợp với Công an tỉnh, Ban tổ chức và đơn vị thực hiện trình diễn drone bảo vệ khu vực cất, hạ cánh và đường bay; kiểm soát, ngăn người không có nhiệm vụ đi vào khu vực bảo vệ.

Công an tỉnh có trách nhiệm bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực đường bay và các khu vực lân cận; phối hợp thiết lập phạm vi bảo vệ, hướng dẫn người dân, điều tiết giao thông khi cần thiết và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay.

Trình diễn drone tại Lễ hội

Việc triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn bay nhằm phục vụ hoạt động trình diễn drone trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, góp phần vào thành công của lễ hội.