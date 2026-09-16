Bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội ý nghiệp vụ về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tàu bay không người lái (UAV) và các phương tiện bay khác đe dọa an ninh, an toàn hàng không.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại hội ý nghiệp vụ.

Tham dự hội ý nghiệp vụ có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố có cảng hàng không cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng UAV, thiết bị bay không người lái ngày càng phát triển, phục vụ nhiều nhu cầu chính đáng trong đời sống và sản xuất như vui chơi, giải trí, quay phim, chụp ảnh, khảo sát, giám sát công trình và vận chuyển hàng hóa.

Các đại biểu tham dự hội ý nghiệp vụ.

Tuy nhiên, hoạt động của UAV tại khu vực các cảng hàng không đang có những diễn biến phức tạp. Việc điều khiển UAV trái phép, không tuân thủ quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay có thể xâm nhập khu vực hoạt động của tàu bay, gây mất an toàn trong quá trình cất cánh, hạ cánh; làm gián đoạn hoạt động khai thác cảng hàng không và tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương khẩn trương rà soát, quản lý chặt chẽ các thiết bị UAV trên địa bàn; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng UAV và bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Lãnh đạo các Cục nghiệp vụ và Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về tình hình, thực trạng công tác quản lý; kết quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý UAV tại các cảng hàng không.

Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức khảo sát địa bàn tại các cảng hàng không, sân bay và khu vực giáp ranh để đánh giá nguy cơ; xác định địa bàn trọng điểm, bố trí lực lượng, phương tiện. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị hàng không trong tiếp nhận thông tin, kiểm tra, xác minh và xử lý tình huống liên quan đến UAV và phương tiện bay khác.

Tại hội ý nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về tình hình, thực trạng công tác quản lý; kết quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý UAV tại các cảng hàng không; những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các ý kiến tập trung phân tích nguy cơ từ hoạt động sử dụng UAV trái phép; những khó khăn, hạn chế trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý UAV về nhận thức, công tác tuyên truyền và phối hợp.

Quang cảnh hội ý nghiệp vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an các địa phương có cảng hàng không tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân, doanh nghiệp nắm vững và chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng, điều khiển UAV và phương tiện bay khác.

Đồng chí nêu rõ, nội dung tuyên truyền cần đầy đủ, đa dạng, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và từng nhóm đối tượng. Trong đó, tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; giới hạn, phạm vi và cách thức tra cứu, xác định khu vực cấm bay, hạn chế bay tại các cảng hàng không; quy định về quản lý, đăng ký UAV; hậu quả, tác hại và chế tài xử lý hành chính, hình sự đối với hành vi vi phạm.

Cùng với việc phổ biến pháp luật, các đơn vị phải hướng dẫn người dân cách phòng ngừa và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện UAV, thiết bị hoặc vật thể bay có dấu hiệu đe dọa an ninh, an toàn hàng không.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, bảo đảm cụ thể, trực quan, thiết thực và có khả năng tiếp cận rộng rãi. Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng tin, bài, phóng sự; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Panô, áp phích, hình ảnh và thông điệp cảnh báo cần được bố trí tại nhà ga cảng hàng không, trên tàu bay, tại nhà hàng, khách sạn, khu vực công cộng, khu vui chơi, giải trí, địa điểm thường xuyên tổ chức sự kiện đông người và các khu dân cư nằm trong khu vực cấm bay của cảng hàng không. Nội dung tuyên truyền cũng có thể được phổ biến trên các phương tiện vận chuyển hành khách sử dụng dịch vụ hàng không.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng lưu ý, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cần chủ trì; hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án cắm biển cảnh báo khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay, cấm sử dụng UAV, phương tiện bay khác… tại các khu vực trọng điểm, thường xuyên có các hoạt động sử dụng, điều khiển phương tiện bay UAV trái phép, khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng hoạt động hàng không dân dụng.

Công an địa phương cần phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt cộng đồng; phổ biến tại nhà trường cho học sinh, sinh viên; sử dụng đa dạng các nền tảng công nghệ và mạng xã hội để chuyển tải thông tin đến từng người dân, nhất là tại các xã, phường, đặc khu nằm trong hoặc tiếp giáp khu vực cấm bay của cảng hàng không.

“Lực lượng Công an cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phát hiện, thông báo và phối hợp xử lý hành vi vi phạm. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự phòng ngừa, tự quản lý và trách nhiệm cộng đồng trong bảo đảm an ninh, an toàn hàng không”- Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với UAV và phương tiện bay khác; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và an ninh, an toàn hoạt động hàng không trong tình hình mới.