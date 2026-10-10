Bảo đảm an ninh, an toàn đêm pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chủ động từ sớm, bảo đảm an toàn địa bàn trọng điểm

Tối 10-10-2026, chương trình bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được tổ chức tại khu vực trước Bưu điện Hà Nội, phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm. Lượng người tập trung đông tại khu vực trung tâm đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm ANTT, trật tự công cộng, an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Công an phường Hoàn Kiếm đã chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo vệ, bám sát chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và tình hình thực tế địa bàn. Các mặt công tác được tổ chức đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, bảo đảm tính chủ động trong phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công an phường Hoàn Kiếm triển khai các chốt đảm bảo ANTT quanh trận địa bắn pháo hoa

Trọng tâm được Công an phường đặt ra là nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, chủ động phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của sự kiện. Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường tại các khu vực công cộng, tuyến phố tập trung đông người và những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT.

Các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, đốt pháo trái phép và các vi phạm khác đều được chú trọng phòng ngừa, phát hiện, xử lý theo quy định.

Song song với đó, Công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp bảo vệ khu vực tổ chức bắn pháo hoa, kiểm soát trật tự công cộng, chủ động phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công tác kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn được quan tâm, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ, đồng thời bảo đảm khả năng ứng phó kịp thời khi có tình huống phát sinh.

Chốt chặn tại các trận địa pháo hoa, đảm bảo an ninh an toàn cho người dân

Đối với công tác trật tự đô thị, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, kinh doanh buôn bán không đúng quy định, trông giữ phương tiện trái phép gây cản trở giao thông. Việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường và bảo đảm không gian đi lại thông thoáng cũng được chú trọng, góp phần xây dựng hình ảnh khu vực hồ Hoàn Kiếm văn minh, an toàn, thân thiện trong mắt người dân và du khách.

Thượng tá Nguyễn Quang Hội, Trưởng Công an phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh: “Bảo đảm an ninh, an toàn cho chương trình bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Vì vậy, chúng tôi yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ vị trí; chủ động phối hợp, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện và nhân dân”.

Các lực lượng sẵn sàng cho mọi tình huống

Quán triệt tinh thần chỉ đạo đó, Công an phường Hoàn Kiếm chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai nghiêm túc, thống nhất và hiệu quả. Cơ chế thông tin, báo cáo, phối hợp xử lý tình huống được duy trì, gắn trách nhiệm của từng bộ phận với yêu cầu chung của phương án.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ được yêu cầu giữ đúng lễ tiết, tác phong, ứng xử văn minh, tận tình hướng dẫn người dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, "vì nhân dân phục vụ".

Mục tiêu xuyên suốt của phương án không chỉ là bảo vệ an toàn khu vực tổ chức bắn pháo hoa mà còn tạo điều kiện để người dân, du khách được tham gia các hoạt động chào mừng trong tâm thế yên tâm, thoải mái; qua đó góp phần để sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn, lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày lễ lớn của Thủ đô.

Chủ động phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa

Cùng với công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở, lực lượng CSGT Công an thành phố Hà Nội chủ động triển khai phương án tổ chức giao thông, phối hợp với các đơn vị chức năng điều tiết phương tiện tại những tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức sự kiện.

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm hạn chế áp lực giao thông tại khu vực trung tâm, phòng ngừa ùn tắc, bảo đảm việc đi lại của nhân dân và hoạt động tổ chức chương trình được thông suốt.

Đội CSGT số 1 tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, trước thời điểm diễn ra chương trình, lượng người và phương tiện đổ về các khu vực này tăng cao, đặc biệt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm - nơi tập trung đông người dân, du khách đến tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và chờ đón màn trình diễn pháo hoa.

Trước yêu cầu thực tế, Đội CSGT đường bộ số 1 chủ động bố trí lực lượng, phối hợp với Công an các phường và các lực lượng liên quan tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết giao thông trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm.

Chiến sĩ CSGT đưa các em nhỏ qua đường

Tại những tuyến phố tiếp giáp khu vực hồ Hoàn Kiếm, cán bộ, chiến sĩ tập trung hướng dẫn phương tiện lưu thông theo phương án, chủ động xử lý các điểm có nguy cơ ùn ứ, đồng thời hướng dẫn người dân gửi phương tiện tại các điểm trông giữ, sau đó đi bộ vào khu vực bên trong - nơi diễn ra chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa chào mừng.

Tập trung cao độ cho nhiệm vụ chung

Cùng với nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, kịp thời nhắc nhở, xử lý những hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông như dừng, đỗ xe không đúng quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu và các quy định về giao thông đường bộ.

Việc kết hợp giữa phân luồng trực tiếp tại hiện trường với theo dõi tình hình giao thông giúp lực lượng chức năng chủ động nhận diện nguy cơ, điều chỉnh phương án phù hợp, không để các điểm ùn ứ nhỏ kéo dài, ảnh hưởng đến các tuyến đường lân cận.

Hệ thống camera AI phát huy vai trò giám sát, điều tiết giao thông tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

Tại Trung tâm Chỉ huy giao thông, hệ thống camera giám sát được khai thác phục vụ công tác theo dõi tình hình, hỗ trợ phát hiện những khu vực có nguy cơ ùn tắc và kịp thời thông tin đến các tổ công tác làm nhiệm vụ trên đường. Sự phối hợp giữa công tác chỉ huy, giám sát và điều hành trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn trong điều kiện lượng người và phương tiện tăng cao.

Tất cả vì mục tiêu chung - an ninh, an toàn cho người dân và du khách

Việc triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm ANTT thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an Thủ đô trong phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng. Mỗi nhiệm vụ, mỗi vị trí công tác đều hướng tới mục tiêu chung là giữ vững an ninh, an toàn địa bàn, bảo đảm trật tự công cộng, giao thông thông suốt và hạn chế thấp nhất các nguy cơ phát sinh sự cố.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, Công an Hà Nội đã bảo vệ thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, góp phần để nhân dân và du khách có những trải nghiệm vui tươi, an toàn khi tham gia chương trình nghệ thuật và thưởng thức màn trình diễn pháo hoa tại các điểm tổ chức.