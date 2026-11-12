Bảo đảm an ninh, an toàn cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các đề xuất cũng như công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho triển lãm.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, thành viên Tiểu ban Điều hành-An ninh đã chủ động, tích cực theo dõi, nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo chính xác tình hình thế giới, khu vực, vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới, nội địa, ngoại biên liên quan đến công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của triển lãm; xây dựng kế hoạch kiểm soát quân sự, tuần tra, canh gác, bảo vệ các khu vực triển lãm.

Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Điều hành-An ninh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng thời, xây dựng, hoàn thành giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt, sử dụng flycam trong hoạt động kiểm soát, giám sát an ninh khu vực triển lãm; xây dựng phương án phân luồng giao thông.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Đãng đề nghị các cơ quan, đơn vị, thành viên Tiểu ban Điều hành-An ninh tiếp tục rà soát nhiệm vụ được phân công, tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, đóng góp vào thành công chung của triển lãm.