Bảo đảm an ninh, an toàn cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng Tiểu ban Điều hành - An ninh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, các cơ quan, đơn vị, thành viên Tiểu ban Điều hành - An ninh đã chủ động, tích cực theo dõi, nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo chính xác tình hình thế giới, khu vực, vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới, nội địa, ngoại biên liên quan đến công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của triển lãm; xây dựng kế hoạch kiểm soát quân sự, tuần tra, canh gác, bảo vệ các khu vực triển lãm; xây dựng, hoàn thành giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện khuôn mặt, sử dụng flycam trong hoạt động kiểm soát, giám sát an ninh khu vực triển lãm; xây dựng phương án phân luồng giao thông...

Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Trưởng Tiểu ban Điều hành - An ninh Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 chủ trì hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các đề xuất cũng như công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho triển lãm.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Đãng đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, thành viên Tiểu ban Điều hành - An ninh đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung, nhiệm vụ được giao đúng tiến độ.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến khi Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra không còn nhiều, Thiếu tướng Lê Văn Đãng đề nghị các cơ quan, đơn vị, thành viên Tiểu ban Điều hành - An ninh tiếp tục rà soát nhiệm vụ được phân công, tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, đóng góp vào thành công chung của triển lãm.