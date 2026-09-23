Bảo đảm an ninh, an toàn các khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Hiện nay, TP Bắc Ninh có 37 khu công nghiệp (KCN) đã được quyết định chủ trương đầu tư, thu hút khoảng 630.000 lao động cùng hàng chục nghìn chuyên gia, người lao động nước ngoài. Số lượng lớn lao động ngoài tại địa phương đã đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo đảm ANTT. Công an TP Bắc Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, giữ vững môi trường an toàn, ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Công an TP Bắc Ninh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các KCN trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực. Hai đơn vị đã tham mưu ban hành, triển khai nhiều chủ trương, đề án quan trọng, nhất là Đề án 07 về bảo đảm an ninh công nhân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2025 - 2030; phối hợp giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đầu tư, không để hình thành điểm nóng về ANTT; đã xử lý kịp thời 19 vụ đình công, ngừng việc tập thể và 25 vụ tranh chấp lao động, góp phần giữ vững môi trường sản xuất, kinh doanh ổn định.

Lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh và Ban Quản lý Khu Công nghiệp ký cam kết phối hợp bảo đảm ANTT.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các KCN được đẩy mạnh với 242 mô hình quần chúng tham gia bảo đảm ANTT đang hoạt động hiệu quả; tổ chức 67 hội nghị tuyên truyền pháp luật và 8 Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại doanh nghiệp. Qua đó, 488 lượt doanh nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT"; nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng; nhiều mô hình được nhân rộng trên toàn quốc trong tỉnh...Những kết quả đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư an toàn, ổn định, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Điển hình như, tại Đồn Công an Khu công nghiệp Yên Phong, quân số được bố trí tối đa để tuần tra, cắm chốt tại những vị trí trọng điểm; phối hợp với lực lượng bảo vệ doanh nghiệp phân luồng, điều tiết giao thông, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Trung tá Vũ Đình Kiên, Phó trưởng Đồn Công an KCN Yên Phong cho biết, lượng người, phương tiện tập trung rất lớn vào thời điểm giao ca, vì vậy, đơn vị phải chủ động bố trí các tổ công tác làm nhiệm vụ từ trước khi công nhân bắt đầu ra, vào nhà máy. Vào giờ cao điểm sáng, chiều, Đồn huy động 100% quân số cắm chốt tại các cổng nhà máy Samsung để phân luồng, không để xảy ra ách tắc. Tăng cường tuần tra khu vực giáp ranh, duy trì kênh trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp lớn để xử lý ngay những vấn đề phát sinh. Cách làm này đang phát huy hiệu quả. Trong 8 tháng năm 2026, tội phạm hình sự tại KCN Yên Phong giảm, tai nạn, ùn tắc giao thông cơ bản được kiềm chế.

Công an TP Bắc Ninh tuyên truyền về phòng chống tội phạm cho công nhân.

Đối với doanh nghiệp, công tác bảo đảm an ninh đang được mở rộng theo hướng phòng ngừa chủ động, dựa nhiều hơn vào công nghệ và sự phối hợp giữa các bên. Tại KCN Quế Võ 3, ngày 28/8, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển khu công nghiệp EIP tổ chức tuyên truyền một số quy định của pháp luật về đình công, phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội cho đại diện hơn 50 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, kết quả phối hợp giữa Công an và Ban Quản lý các KCN đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua, góp phần giữ vững ANTT, xây dựng môi trường đầu tư an toàn, ổn định cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

“Hiện nay, môi trường đầu tư của TP Bắc Ninh được nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao. Kết quả đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó Công an thành phố và Ban Quản lý các KCN là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý, bảo đảm ANTT và đồng hành cùng doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh khẳng định và đề nghị hai đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung của chương trình đi vào thực chất; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ trong thu thập, cập nhật, chia sẻ thông tin để có hệ thống số liệu tổng thể, đầy đủ phục vụ công tác quản lý, dự báo tình hình. Trong đó, Công an nghiên cứu xây dựng biểu mẫu thống nhất để Ban Quản lý các KCN cung cấp số liệu định kỳ, qua đó kịp thời nhận diện những nguy cơ, rủi ro và các vấn đề cần quan tâm trong công tác bảo đảm ANTT tại các KCN…

Công an TP Bắc Ninh và Ban Quản lý các khu Công nghiệp kiểm tra hệ thống giám sát.

Thượng tá Chu Bá Huy, Phó Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Bắc Ninh cho biết, từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã tham gia thẩm định điều kiện ANTT đối với hơn 1.500 lượt dự án đầu tư và mua cổ phần, qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ từ quá trình đầu tư.

Bên cạnh đó, Công an thành phố chú trọng xây dựng thế trận bảo đảm ANTT dựa vào chính doanh nghiệp và người lao động. Đến nay, 242 mô hình quần chúng tham gia bảo vệ ANTT tại các khu công nghiệp được xây dựng, nhân rộng; 488 lượt doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô công nghiệp, đô thị và dòng vốn đầu tư ngày càng lớn. Cùng với cơ hội phát triển là những yêu cầu mới về giữ vững ổn định địa bàn. Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục đổi mới phương thức công tác, chuyển từ quản lý, xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa, hậu kiểm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, dữ liệu và phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, góp phần bảo đảm ANTT các KCN trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương.