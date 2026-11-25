Trước yêu cầu đó, Công an thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý những yếu tố phức tạp, không để ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư các công trình.

Lãnh đạo Công an thành phố, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Bộ Chỉ quy Quân sự thành phố ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh Dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: C.T.V

Nhận diện những vấn đề phát sinh

Đồng Nai đang triển khai nhiều công trình hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, dự án đô thị và công trình trọng điểm quốc gia. Trong đó, Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị các điều kiện đưa vào khai thác thương mại dự kiến cuối tháng 12-2026. Nhiều dự án giao thông kết nối, công trình xây dựng và phát triển đô thị cũng đang được tập trung thực hiện.

Quy mô, tính chất và tiến độ các dự án đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm ANTT. Nhiệm vụ này không dừng ở bảo vệ tài sản, máy móc, thiết bị tại công trường mà còn liên quan đến an ninh địa bàn, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thực tế, vướng mắc trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu không được giải quyết kịp thời, thấu đáo có thể dẫn đến khiếu nại, kiến nghị đông người, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT. Tại các dự án tập trung đông công nhân, người lao động, hoạt động của nhiều nhà thầu, doanh nghiệp cũng đòi hỏi phải quản lý chặt địa bàn, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Báo cáo của Công an thành phố tại Hội nghị tham mưu các giải pháp bảo đảm ANTT, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố ngày 12-11 cho thấy, toàn thành phố có hơn 300 dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; 123 dự án gặp khó khăn, vướng mắc đang được cập nhật để xử lý và 14 dự án có tình hình phức tạp về ANTT trong quá trình giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện.

Tình hình trên đòi hỏi lực lượng Công an thành phố phải nắm chắc địa bàn, nhận diện nguy cơ từ sớm, tham mưu giải quyết những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về ANTT, không chờ đến khi xảy ra vụ việc mới xử lý.

Đặc biệt, tại Sân bay Long Thành, yêu cầu này càng cấp thiết khi công trình chuẩn bị đi vào khai thác. Các nguy cơ về an ninh hàng không, nhất là việc sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trái phép, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hoạt động bay. Bảo đảm ANTT tại dự án cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Để chủ động bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, Công an thành phố vừa có thông tin đến các cơ quan, tổ chức và người dân về phạm vi khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với các thiết bị bay không người lái như: UAV, drone, flycam tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa các hành vi vi phạm.

Chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm các nguy cơ

Phát biểu tại Hội nghị ký kết chương trình phối hợp bảo đảm ANTT trong quá trình triển khai các công trình, dự án ngày 9-10, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh: Bảo đảm ANTT được xác định là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể mới đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Chương trình phối hợp nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của từng đơn vị, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về ANTT, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tại Hội nghị tham mưu các giải pháp bảo đảm ANTT, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội ngày 12-11, Đại tá Trần Anh Sơn tiếp tục yêu cầu: Công an các đơn vị, địa phương bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải pháp bảo đảm ANTT gắn với tiến độ từng dự án; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh.

Đối với Sân bay Long Thành, công tác bảo đảm ANTT, an ninh hàng không cũng đặt ra yêu cầu cao khi công trình chuẩn bị đi vào khai thác. Tại Hội nghị rà soát, đánh giá công tác bảo đảm ANTT, an ninh hàng không và phòng ngừa, xử lý các hành vi sử dụng UAV trái phép ngày 11-11, Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Các lực lượng cần xác định rõ trách nhiệm, địa bàn, phương thức phối hợp; rà soát nguy cơ, hoàn thiện phương án ứng phó, nâng cao khả năng phát hiện, cảnh báo và xử lý vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý, sử dụng UAV và các phương tiện bay khác.