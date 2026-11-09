Bảo Đài (TP. Bắc Ninh): Tạo động lực giảm nghèo bền vững từ mô hình chăn nuôi gà lai Hồ

Dự án chăn nuôi gà lai Hồ thả vườn của Tổ cộng đồng số 9 tại xã Bảo Đài có 32 hộ tham gia

Trao sinh kế, tạo động lực vươn lên thoát nghèo

Giảm nghèo bền vững không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân có sinh kế ổn định, chủ động phát triển kinh tế và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhận thức rõ điều đó, xã Bảo Đài đã chú trọng triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó lấy người dân làm trung tâm, cộng đồng làm nền tảng và hiệu quả kinh tế làm thước đo.

Một trong những hoạt động cụ thể là triển khai Dự án chăn nuôi gà lai Hồ thả vườn của Tổ cộng đồng số 9 trên địa bàn xã. Dự án có quy mô 5.000 con gà lai Hồ 21 ngày tuổi, với sự tham gia của 32 hộ gia đình tại 6 thôn gồm: Sơn Đình 1, Sơn Đình 2, Thượng Lâm, Dĩnh Bạn, Giàng và Ngò.

Bàn giao 5.000 con gà lai Hồ 21 ngày tuổi cho 32 hộ tại 6 thôn gồm: Sơn Đình 1, Sơn Đình 2, Thượng Lâm, Dĩnh Bạn, Giàng và Ngò.

Ông Lê Văn Mạnh, Tổ trưởng tổ sản xuất Cộng đồng số 9 chia sẻ: Trong tổng số 32 hộ tham gia có 10 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo và 2 hộ có kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh gii tham gia hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng nhưng không nhận kinh phí hỗ trợ của Nhà nước. Cách tổ chức này góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế gia đình và xây dựng cộng đồng dân cư cùng tiến bộ.

Tổng kinh phí thực hiện dự án là 628,383 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 376,433 triệu đồng, chiếm khoảng 59,9%; phần vốn đối ứng của các hộ tham gia là 251,95 triệu đồng, chiếm khoảng 40,1%. Nguồn ngân sách tập trung hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật. Ngoài ra, các hộ dân chủ động chuẩn bị chuồng trại, nhân công, thức ăn và nguồn vốn đối ứng theo yêu cầu của dự án.

Cám thức ăn được giao đầy đủ cho các hộ chăn nuôi kịp thời

Việc kết hợp nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước với sự tham gia đối ứng của người dân không chỉ giúp nâng cao quy mô sản xuất mà còn khuyến khích các hộ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong quá trình triển khai. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp trong thực hiện giảm nghèo đa chiều, chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang hỗ trợ có điều kiện, gắn với trách nhiệm và khả năng tự vươn lên của người dân.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, dự án còn chú trọng tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Các hộ tham gia được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, hạn chế rủi ro và từng bước hình thành phương thức sản xuất có tính chủ động.

Đặc biệt, dự án triển khai cơ chế thu hồi vốn quay vòng bằng tiền mặt, với tỷ lệ thu hồi 5% tổng số vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ. Thời gian thu hồi tối đa không quá 3 tháng kể từ khi kết thúc dự án, thực hiện theo quy định và có xem xét các trường hợp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn. Cơ chế này góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ tham gia, đồng thời tạo nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ các đối tượng có nhu cầu phát triển sản xuất trong cộng đồng.

Là một trong những hộ dân được thụ hưởng dự án, chị Quất Thị Chữ, thôn Thượng Lâm, xã Bảo Đài cho biết: “Trước đây, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, vốn sản xuất hạn chế nên việc đầu tư chăn nuôi là điều không dễ dàng. Khi được địa phương quan tâm, hỗ trợ tham gia dự án, gia đình tôi có thêm điều kiện để phát triển chăn nuôi. Chúng tôi cũng được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh nên yên tâm hơn trong quá trình sản xuất. Gia đình mong muốn đàn gà phát triển tốt, mang lại thu nhập ổn định để từng bước cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo”.

Không chỉ mang lại cơ hội phát triển kinh tế cho từng hộ gia đình, mô hình còn tạo điều kiện để các thành viên trong Tổ cộng đồng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình chăm sóc đàn gà. Qua đó, tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng dân cư tiếp tục được phát huy, góp phần tạo nền tảng cho phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng bền vững.

Chính quyền đồng hành, hướng tới giảm nghèo thực chất

Đánh giá về ý nghĩa của dự án, ông Phùng Quang An - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Đài nhấn mạnh: “Việc phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của địa phương. Xã Bảo Đài xác định triển khai các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất phải bảo đảm đúng đối tượng, phù hợp với điều kiện thực tế và có sự tham gia chủ động của người dân. Dự án chăn nuôi gà lai Hồ thả vườn của Tổ cộng đồng số 9 là một trong những giải pháp cụ thể nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống”.

Trong quá trình triển khai, địa phương sẽ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn kỹ thuật và theo dõi hiệu quả sản xuất của từng hộ. Việc hỗ trợ không chỉ dừng lại ở cung cấp con giống, thức ăn mà cần gắn với trách nhiệm của người tham gia, bảo đảm các hộ sử dụng nguồn lực đúng mục đích, thực hiện đầy đủ quy trình chăn nuôi và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Trong quá trình triển khai, địa phương chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn kỹ thuật cho từng hộ

“Điều chúng tôi hướng tới không đơn thuần là hoàn thành các chỉ tiêu của một dự án hỗ trợ, mà quan trọng hơn là giúp người dân hình thành tư duy sản xuất chủ động, biết tổ chức chăn nuôi, tính toán hiệu quả kinh tế và có ý thức tích lũy để phát triển lâu dài. Địa phương kỳ vọng mô hình sẽ phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu có 4 hộ thoát nghèo và 8 hộ thoát cận nghèo sau khi kết thúc dự án. Đây cũng sẽ là cơ sở để xã tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng những mô hình phát triển sản xuất phù hợp trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Đài chia sẻ.

Có thể thấy rằng, từ mô hình chăn nuôi gà lai Hồ thả vườn, xã Bảo Đài đang cụ thể hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững bằng những hoạt động hỗ trợ sản xuất thiết thực. Khi người dân được trao cơ hội, được trang bị kiến thức và có sự đồng hành của chính quyền, việc phát triển kinh tế hộ gia đình sẽ có thêm động lực và điều kiện để đạt hiệu quả lâu dài.

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ 32 hộ dân tham gia, dự án còn góp phần lan tỏa tinh thần liên kết, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng. Đây chính là nền tảng để xã Bảo Đài tiếp tục nhân rộng những mô hình phát triển sản xuất phù hợp, khai thác lợi thế địa phương, nâng cao thu nhập và từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tiếp theo.