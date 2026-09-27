Báo Đại đoàn kết tổ chức Chương trình 'Vinh danh Người truyền lửa' cấp quốc gia năm 2026

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và ông Lester Tan Teck Chuan, Tổng Giám đốc SABECO trao giải cho các cá nhân được vinh danh tại Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2025. (Ảnh: Quang Vinh)

Chia sẻ với Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung cho biết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thống nhất giao Báo Đại đoàn kết (Cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) làm đầu mối chủ trì phối hợp tổ chức chương trình cùng SABECO, qua đó phát hiện, ghi nhận những con người đang tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng và lan tỏa những đóng góp ấy rộng hơn trong xã hội.

Ngày 23/9/2026, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Công văn số 1577/MTTW-BTT về việc phối hợp thực hiện Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026.

Theo đó, Báo Đại đoàn kết là đầu mối chủ trì phối hợp Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) triển khai chương trình. Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp định hướng chung về nội dung, tham gia Hội đồng thẩm định và lễ vinh danh.

SABECO phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể, thống nhất trách nhiệm của các bên, tiêu chí, lĩnh vực, cơ cấu vinh danh và giải thưởng; tổ chức chương trình theo quy định, bảo đảm đúng mục đích và yêu cầu đề ra.

Đây là năm thứ hai chương trình được triển khai trên quy mô quốc gia, sau mùa đầu tiên năm 2025. Chương trình hướng tới phát hiện, ghi nhận và lan tỏa những cá nhân có đóng góp thiết thực cho cộng đồng trên nhiều lĩnh vực của đời sống.

Mùa đầu tiên đã nhận được sự hưởng ứng của 34 tỉnh, thành phố, với khoảng 300 cá nhân được các địa phương giới thiệu. Qua các vòng lựa chọn, 150 gương mặt được lựa chọn và 15 cá nhân được vinh danh tại lễ trao giải cấp quốc gia. Các cá nhân được giới thiệu, lựa chọn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, công nghệ, môi trường, văn hóa, khoa học, thể thao và công tác cộng đồng. Chương trình chú trọng phát hiện nhân vật từ cơ sở, với sự tham gia của hệ thống Mặt trận tại các địa phương, qua đó ghi nhận những đóng góp cụ thể, thiết thực trong đời sống.

Chia sẻ với Báo Nhân Dân, Nhà báo Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết cho biết: “‘Vinh danh Người truyền lửa’ không chỉ nhằm ghi nhận những đóng góp đã được tạo ra, mà quan trọng hơn là tìm thấy trong đời sống những giá trị đang được hình thành mỗi ngày. Khi những con người ấy được biết đến, câu chuyện của họ có thể trở thành nguồn cảm hứng để những điều tốt đẹp tiếp tục được tạo ra ở nhiều nơi khác”.

Theo ông Trương Thành Trung, chương trình hướng tới việc tìm kiếm những cá nhân tạo ra giá trị tích cực từ chính công việc, cuộc sống và sự đóng góp của mình cho cộng đồng. Việc ghi nhận những đóng góp này không chỉ dành cho mỗi cá nhân được vinh danh, mà còn góp phần lan tỏa những cách làm, sáng kiến và tinh thần trách nhiệm trong xã hội.

Năm 2026, chương trình tiếp tục được triển khai với sự phối hợp giữa Báo Đại đoàn kết và SABECO, dưới sự đồng hành của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các bên sẽ thống nhất kế hoạch, tiêu chí, lĩnh vực, cơ cấu vinh danh và giải thưởng trước khi tổ chức các hoạt động của chương trình.

Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung và ông Nguyễn Hoàng Giang, Thành viên Ban Điều hành SABECO, Tổng Giám đốc SATRACO trao giải cho cá nhân được vinh danh tại Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2025. (Ảnh: Quang Vinh)

“Vinh danh Người truyền lửa” được kỳ vọng tiếp tục trở thành không gian ghi nhận những đóng góp đa dạng trong đời sống xã hội, từ những cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn đến những người đang trực tiếp tạo ra thay đổi tích cực tại cộng đồng nơi mình sinh sống và làm việc. Việc tiếp tục tổ chức chương trình trên quy mô quốc gia trong năm 2026 cũng mở rộng cơ hội để những giá trị được tạo dựng từ cơ sở được phát hiện, ghi nhận và lan tỏa, góp phần khuyến khích những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và đất nước.